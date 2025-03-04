Трамп не может обойтись без нас — нардеп Чернев

Как Украина сегодня зависима от США в вопросе военной и финансовой помощи, так и Трамп не может обойтись без нас в своих попытках договориться с путиным. США не могут выйти из процесса. Если они это сделают – перестанут быть главной стороной переговоров, и тогда дальше поезд поедет без них. Это будет означать, что Трамп проиграл. А проигрывать он не любит. Кроме того, Трамп вряд ли пойдет на полный разрыв со ставшей на нашу сторону Европой. Он хочет сделать ее послушной, но противостоять Китаю и россии без поддержки Европы он не сможет. Ситуация взаимозависимости, в которой оказались США, Украина и Европа, так или иначе вернет нас к диалогу, и будет найден компромисс.