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Трамп не может обойтись без нас — нардеп Чернев

Мир 15:49   04.03.2025
Егор Чернев
нардеп
глава делегации Украины в ПА НАТО
Трамп не может обойтись без нас — нардеп Чернев Фото: Егор Чернев/Facebook

Как Украина сегодня зависима от США в вопросе военной и финансовой помощи, так и Трамп не может обойтись без нас в своих попытках договориться с путиным. США не могут выйти из процесса. Если они это сделают – перестанут быть главной стороной переговоров, и тогда дальше поезд поедет без них. Это будет означать, что Трамп проиграл. А проигрывать он не любит. Кроме того, Трамп вряд ли пойдет на полный разрыв со ставшей на нашу сторону Европой. Он хочет сделать ее послушной, но противостоять Китаю и россии без поддержки Европы он не сможет. Ситуация взаимозависимости, в которой оказались США, Украина и Европа, так или иначе вернет нас к диалогу, и будет найден компромисс.

Автор: Егор Чернев, нардеп, глава делегации Украины в ПА НАТО
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 15:49;

  • Корреспондент Егор Чернев, нардеп, глава делегации Украины в ПА НАТО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как Украина сегодня зависима от США в вопросе военной и финансовой помощи, так и Трамп не может обойтись без нас…".