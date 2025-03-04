Трамп не може обійтися без нас – нардеп Чернєв
Фото: Єгор Чернєв/Фейсбук
Як Україна сьогодні залежна від США у питанні військової та фінансової допомоги, так і Трамп не може обійтися без нас у своїх намаганнях домовитися з путіним. США не можуть вийти з процесу. Якщо вони це зроблять – перестануть бути головною стороною переговорів, і тоді далі потяг поїде без них. Це означатиме, що Трамп програв. А програвати він не любить. Крім того, Трамп навряд піде на повний розрив з Європою, яка стала на наш бік. Він хоче зробити її слухняною, але протистояти Китаю та росії без підтримки Європи він не зможе. Ситуація взаємозалежності, у якій опинилися США, Україна та Європа, так чи інакше поверне нас до діалогу та буде знайдено компроміс.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: переговоры, сша, Трамп, Україна;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 15:49;
Кореспондент Єгор Чернєв, нардеп, голова делегації України у ПА НАТО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як Україна сьогодні залежна від США у питанні військової та фінансової допомоги, так і Трамп не може обійтися без нас…".