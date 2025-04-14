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Удары по Харькову — попытка создать санитарную зону путем обезлюживания?

Мир 13:12   14.04.2025
Виталий Портников
журналист
Удары по Харькову — попытка создать санитарную зону путем обезлюживания? Скриншот

Если нельзя взять Харьков, то, по крайней мере, нужно (с точки зрения РФ — Ред.) превратить его в город, который не будет иметь никакого серьезного значения для российских границ. То есть превратить мегаполис в районный центр. Чтобы там не было людей, чтобы там не было серьезной инфраструктуры. Чтобы люди Харьков оставляли, чтобы он избавился от своего статуса города военной промышленности, ВПК. Если санитарную зону нельзя создать просто путем оккупации, то ее можно сделать путем обезлюживания.

Автор: Виталий Портников, журналист
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 13:12;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если нельзя взять Харьков, то, по крайней мере, нужно (с точки зрения РФ — Ред.) превратить его в город, который…".