Удары по Харькову — попытка создать санитарную зону путем обезлюживания?
Скриншот
Если нельзя взять Харьков, то, по крайней мере, нужно (с точки зрения РФ — Ред.) превратить его в город, который не будет иметь никакого серьезного значения для российских границ. То есть превратить мегаполис в районный центр. Чтобы там не было людей, чтобы там не было серьезной инфраструктуры. Чтобы люди Харьков оставляли, чтобы он избавился от своего статуса города военной промышленности, ВПК. Если санитарную зону нельзя создать просто путем оккупации, то ее можно сделать путем обезлюживания.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: обстрелы, Портніков, санитарная зона, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удары по Харькову — попытка создать санитарную зону путем обезлюживания?»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 13:12;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если нельзя взять Харьков, то, по крайней мере, нужно (с точки зрения РФ — Ред.) превратить его в город, который…".