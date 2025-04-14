Удары по Харькову — попытка создать санитарную зону путем обезлюживания?

Если нельзя взять Харьков, то, по крайней мере, нужно (с точки зрения РФ — Ред.) превратить его в город, который не будет иметь никакого серьезного значения для российских границ. То есть превратить мегаполис в районный центр. Чтобы там не было людей, чтобы там не было серьезной инфраструктуры. Чтобы люди Харьков оставляли, чтобы он избавился от своего статуса города военной промышленности, ВПК. Если санитарную зону нельзя создать просто путем оккупации, то ее можно сделать путем обезлюживания.