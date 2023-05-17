Найкращий багет у Парижі – у мігранта зі Шрі-Ланки. Тепер пектиме для Макрона

Після перемоги на 30-му національному конкурсі пекар зі Шрі-Ланки отримав честь постачати багети протягом року до Єлисейського палацу, в офіційну резиденцію президента Франції Емманюеля Макрона, та премію 4 тисячі євро, повідомляє CNN .

Скромний багет – це втілення французької випічки. І хоча його інгредієнти досить прості, виготовлення багету може бути мистецтвом.

Тому щороку в Парижі збираються судді, щоб визначити найкращий хліб французької столиці на конкурсі “Grand Prix de la Baguette de Tradition Francaise de la Ville De Paris”.

10 травня цього року відбувся 30-й конкурс, куди з’їхалися пекарі з усього міста, щоби представити свої роботи. На конкурсі пекарів оцінювали за їхнім умінням готувати традиційний багет.

Суддівство дотримується суворих правил. Зі 176 багетів, поданих на конкурс у 2023 році, 40 негайно відхилили через те, що вони були надто короткими, надто довгими, надто важкими, надто легкими або використовували неправильне борошно.

Хліб, гідний оцінки, отримав пронумерований паперовий комірець. Його анонімно представили перед журі з 18 осіб, до складу якого входили попередні переможці, офіційні особи пекарської спілки, фуд-блогери та шість парижан, випадково обраних із понад 1200 претендентів.

При оцінці враховували зовнішній вигляд, запах, техніку випікання ы смак.

Переміг багет № 142, випечений ланкійцем Таршаном Селвараджахом. Його пекарня Au Levain des Pyrénées розташована в непоказному куточку 20-го округу східного Парижа, далеко від палаців, які є центром громадського життя столиці.

Це стало сюрпризом? Не зовсім так, каже Селвараджа.

«Вже у 2018 році ми стали третіми. Після цього ми завжди думали, що наступного разу обов’язково виграємо, станемо другим чи першим», – сказав він.

Селвараджа каже, що секрет його пекарні полягає в тому, щоб випікати партію кожні 20 хвилин, щоб хліб завжди був гарячим і свіжим. Незважаючи на славу лауреата нагород, його хліб все ще коштує лише €1,35.