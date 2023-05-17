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Лучший багет в Париже — у мигранта из Шри-Ланки. Теперь будет печь для Макрона

Культура 14:40   17.05.2023
Оксана Якушко
Лучший багет в Париже — у мигранта из Шри-Ланки. Теперь будет печь для Макрона CNN

После победы на 30-м национальном конкурсе пекарь из Шри-Ланки получил честь поставлять багеты в течение года в Елисейский дворец, в официальную резиденцию президента Франции Эмманюэля Макрона, и премию в 4 тысячи евро, сообщает CNN.

Скромный багет — это воплощение французской выпечки. И хотя его ингредиенты достаточно просты, изготовление багета может быть искусством.

Поэтому ежегодно в Париже собираются судьи, чтобы определить лучший хлеб французской столицы на конкурсе Grand Prix de la Baguette de Tradition Francaise de la Ville De Paris.

10 мая этого года состоялся 30-й конкурс, куда съехались пекари со всего города, чтобы представить свои работы. На конкурсе пекарей оценивали по их умению делать традиционный багет.

Ален Жокар/AFP/Getty Images

Судейство придерживается строгих правил. Из 176 багетов, поданных на конкурс в 2023 году, 40 немедленно отклонили из-за того, что они были слишком короткими, слишком длинными, слишком тяжелыми, слишком легкими или использовали неправильную муку.

Хлеб, достойный оценки, получил пронумерованный бумажный воротничок. Его анонимно представили перед жюри из 18 человек, в состав которого входили предыдущие победители, официальные лица пекарского союза, фуд-блогеры и шесть парижан, случайно выбранных из более 1200 претендентов.

При оценке учитывали внешний вид, запах, технику выпечки и вкус.

Победил багет № 142, испеченный ланкийцем Таршаном Селвараджахом. Его пекарня Au Levain des Pyrénées расположена в невзрачным уголке 20-го округа восточного Парижа, далеко от дворцов, являющихся центром общественной жизни столицы.

Ален Жокар/AFP/Getty Images

Это было сюрпризом? Не совсем так, говорит Селвараджа.

«Уже в 2018 году мы стали третьими. После этого мы всегда думали, что в следующий раз обязательно выиграем, станем вторым или первым», – сказал он.

Селвараджа говорит, что секрет его пекарни в том, чтобы выпекать партию каждые 20 минут, чтобы хлеб всегда был горячим и свежим. Несмотря на славу лауреата наград, его хлеб все еще стоит всего €1,35.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 14:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После победы на 30-м национальном конкурсе пекарь из Шри-Ланки получил честь поставлять багеты в течение года в Елисейский дворец, в официальную резиденцию президента Франции Эмманюэля Макрона, и премию в 4 тысячи евро, сообщает CNN.".