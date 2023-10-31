Водій вантажівки прикрасив будинок до Хелловіна так, що його бояться сусіди

35-річний Флоріан Решник із невеликого містечка Оттманнсхаузен у Тюрінгії створив інсценування кривавої бійні біля свого будинку до Хелловіна, пише BILD.

«На кількох місцях злочинів тече багато штучної крові — це точно не для людей зі слабкими нервами», — з гордістю констатує сам Решник.

Перед його домом лежить лялька у вигляді людського тіла, яку переїхала газонокосарка. На ділянці можна побачити штучні відірвані кінцівки, з яких сочиться фальшива кров. На циркулярній пилці лежать розчленовані ляльки.

Торік Решник також відзначав Хелловін з помпою: тоді він відтворив на своїй ділянці жахливу автомобільну аварію, обгородивши її спеціальною поліцейською стрічкою.

“Перші відвідувачі вже приходили до мене. Спочатку вони були шоковані, але потім захопилися. Навіть велосипедисти тепер зупиняються перед моїм будинком і фотографують», — розповідає Решник.

Втім, його ідея сподобалася не всім місцевим жителям: так, батьки з маленькими дітьми скаржаться, що тепер їм доводиться обходити будинок Решника.

«Щороку стільки крові. Це вже переходить усі межі. Ці образи можуть залишитися у пам’яті дітей, спричинити кошмари», — каже сусідка водія.