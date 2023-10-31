Водій вантажівки прикрасив будинок до Хелловіна так, що його бояться сусіди
35-річний Флоріан Решник із невеликого містечка Оттманнсхаузен у Тюрінгії створив інсценування кривавої бійні біля свого будинку до Хелловіна, пише BILD.
«На кількох місцях злочинів тече багато штучної крові — це точно не для людей зі слабкими нервами», — з гордістю констатує сам Решник.
Перед його домом лежить лялька у вигляді людського тіла, яку переїхала газонокосарка. На ділянці можна побачити штучні відірвані кінцівки, з яких сочиться фальшива кров. На циркулярній пилці лежать розчленовані ляльки.
Торік Решник також відзначав Хелловін з помпою: тоді він відтворив на своїй ділянці жахливу автомобільну аварію, обгородивши її спеціальною поліцейською стрічкою.
“Перші відвідувачі вже приходили до мене. Спочатку вони були шоковані, але потім захопилися. Навіть велосипедисти тепер зупиняються перед моїм будинком і фотографують», — розповідає Решник.
Втім, його ідея сподобалася не всім місцевим жителям: так, батьки з маленькими дітьми скаржаться, що тепер їм доводиться обходити будинок Решника.
«Щороку стільки крові. Це вже переходить усі межі. Ці образи можуть залишитися у пам’яті дітей, спричинити кошмари», — каже сусідка водія.
Читайте також: Ганяв п’яним за кермом і збив пішохода: водія на Харківщині судитимуть
Новини за темою:
- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: бійня, водитель, германия, дом, кривава бійня, Тюрингия, ужас, украшение, Хелловін, хэллоуин;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Водій вантажівки прикрасив будинок до Хелловіна так, що його бояться сусіди»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 16:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "35-річний Флоріан Решник із невеликого містечка Оттманнсхаузен у Тюрінгії створив інсценування кривавої бійні біля свого будинку до Хелловіна, пише BILD.".