Водитель грузовика украсил дом к Хэллоуину так, что теперь его боятся соседи
35-летний Флориан Решник из небольшого городка Оттманнсхаузен в Тюрингии создал инсценировку кровавой бойни возле своего дома к Хэллоуину, пишет BILD.
«На нескольких местах преступлений течёт много искусственной крови — это точно не для слабонервных», — с гордостью констатирует сам Решник.
Перед его домом лежит кукла в виде человеческого тела, которую переехала газонокосилка. На участке можно увидеть искусственные оторванные конечности, из которых сочится фальшивая кровь. На циркулярной пиле лежат расчленённые куклы.
В прошлом году Решник тоже отмечал Хэллоуин с помпой: тогда он воссоздал на своём участке ужасную автомобильную аварию, огородив её специальной полицейской лентой.
«Первые посетители уже приходили ко мне. Сначала они были шокированы, но потом пришли в восторг. Даже велосипедисты теперь останавливаются перед моим домом и фотографируют», — рассказывает Решник.
Впрочем, его идея понравилась не всем местным жителям: так, родители с маленькими детьми жалуются, что им теперь приходится обходить дом Решника стороной.
«Каждый год столько крови. Это уже переходит все границы. Эти образы могут остаться у детей в памяти, вызвать кошмары», — говорит соседка водителя.
Читайте также: Гонял пьяным за рулем и сбил пешехода: водителя на Харьковщине будут судить
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество; Теги: водитель, германия, дом, Тюрингия, ужас, украшение, Хелловін, хэллоуин;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Водитель грузовика украсил дом к Хэллоуину так, что теперь его боятся соседи»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 16:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летний Флориан Решник из небольшого городка Оттманнсхаузен в Тюрингии создал инсценировку кровавой бойни возле своего дома к Хэллоуину, пишет BILD.".