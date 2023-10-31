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Водитель грузовика украсил дом к Хэллоуину так, что теперь его боятся соседи

Мир 16:09   31.10.2023
Оксана Якушко
Водитель грузовика украсил дом к Хэллоуину так, что теперь его боятся соседи

35-летний Флориан Решник из небольшого городка Оттманнсхаузен в Тюрингии создал инсценировку кровавой бойни возле своего дома к Хэллоуину, пишет BILD.

«На нескольких местах преступлений течёт много искусственной крови — это точно не для слабонервных», — с гордостью констатирует сам Решник.

Перед его домом лежит кукла в виде человеческого тела, которую переехала газонокосилка. На участке можно увидеть искусственные оторванные конечности, из которых сочится фальшивая кровь. На циркулярной пиле лежат расчленённые куклы.

В прошлом году Решник тоже отмечал Хэллоуин с помпой: тогда он воссоздал на своём участке ужасную автомобильную аварию, огородив её специальной полицейской лентой.

«Первые посетители уже приходили ко мне. Сначала они были шокированы, но потом пришли в восторг. Даже велосипедисты теперь останавливаются перед моим домом и фотографируют», — рассказывает Решник.

Впрочем, его идея понравилась не всем местным жителям: так, родители с маленькими детьми жалуются, что им теперь приходится обходить дом Решника стороной.

«Каждый год столько крови. Это уже переходит все границы. Эти образы могут остаться у детей в памяти, вызвать кошмары», — говорит соседка водителя.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 16:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летний Флориан Решник из небольшого городка Оттманнсхаузен в Тюрингии создал инсценировку кровавой бойни возле своего дома к Хэллоуину, пишет BILD.".