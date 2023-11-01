6 років є у мешканців Землі до початку катастрофи через глобальне потепління

Нові дослідження показують, що у жителів Землі залишилося всього 6 років, щоб обмежити глобальне потепління на 1,5 градусів Цельсія, і 20 років, щоб утримати температуру нижче порога в 2 градуси Цельсія, передбаченого Паризькою угодою, пише Live Science.

Нове дослідження каже, що до 2030 року глобальні викиди вуглецю перевищать безпечні межі та спричинять найгірші наслідки зміни клімату. Це означає, що ми маємо всього 6 років, щоб змінити курс і різко скоротити викиди парникових газів.

Нова оцінка нашого вуглецевого бюджету — кількості вуглекислого газу, яку ми можемо виробляти, зберігаючи при цьому глобальні температури нижче небезпечного порога, — показує, що станом на січень, якщо ми викинемо більше 276 гігатонн (250 метричних гігатонн) CO2, ми піднімемо температуру на 1,5 градуса Цельсія вище за доіндустріальний рівень. Дослідники виявили, що якщо викиди продовжаться такими ж темпами, ми подолаємо цей поріг до кінця десятиліття.

“Наші результати підтверджують те, що ми вже знаємо – ми не робимо достатньо, щоб утримати потепління нижче 1,5 градусів за Цельсієм”, – заявив провідний автор дослідження Робін Ламболл, науковий співробітник Центру екологічної політики Імперського коледжу Лондона. “Ми впевнені, що вікно для збереження потепління на безпечному рівні швидко закривається”.

У 2015 році 196 світових лідерів підписали Паризьку угоду — юридично обов’язковий договір щодо зміни клімату, метою якого є утримання глобальної середньої температури на рівні нижче 2 C (3,6 F) вище за доіндустріальний рівень. В угоді наголошувалося, що обмеження глобального потепління 1,5°С допоможе запобігти найгіршим наслідкам зміни клімату.

Цього року доповідь ООН попередила, що температура може незабаром перевищити небезпечний поріг 1,5°C, але нове дослідження свідчить про довгострокове потепління.

В даний час люди щорічно викидають в атмосферу близько 40 гігатонн CO2. Без скорочення цих викидів наш залишковий вуглецевий баланс, що дозволяє залишатися нижче 1,5 C, буде вичерпаний протягом наступних шести років.

“Це не означає, що температура в 1,5 градуса буде досягнута в цей період часу”, – зазначив Бенджамін Сандерсон, директор з досліджень Центру міжнародних досліджень клімату та навколишнього середовища в Норвегії. Між викидами і ефектом потепління, що відчувається, існує тимчасовий проміжок, а це означає, що рекордні температури в останні місяці і роки багато в чому є результатом історичних викидів.

Переглянута оцінка вдвічі скорочує вуглецевий баланс, що залишився, для утримання потепління нижче 1,5°C з 550 гігатонн (500 метричних гігатонн) CO2 до 276 гігатонн. Команда також підрахувала, що нам залишилося викинути 1323 гігатонни (1200 метричних гігатон) CO2, перш ніж ми порушимо центральну межу Паризької угоди в 2 C — бюджет, який буде вичерпаний протягом наступних 20 років, якщо не буде вжито заходів щодо скорочення викидів.

Ці оцінки містять велику невизначеність, пов’язану з впливом інших парникових газів, таких як метан. Також неясно, як різні частини кліматичної системи відреагують на підвищення температури. Наприклад, посилене зростання рослинності в деяких регіонах може поглинути велику кількість CO2 та компенсувати деяке потепління, тоді як зміни в циркуляції океану та танення льодовикових щитів можуть прискорити потепління.