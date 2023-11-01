6 лет есть у жителей Земли до начала катастрофы из-за глобального потепления

Новые исследования показывают, что у жителей Земли осталось всего шесть лет, чтобы ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия, и 20 лет, чтобы удержать температуру ниже порога в 2 градуса Цельсия, предусмотренного Парижским соглашением, пишет Live Science.

Новое исследование говорит, что к 2030 году глобальные выбросы углерода превысят безопасные пределы и вызовут наихудшие последствия изменения климата. Это означает, что у нас есть всего 6 лет, чтобы изменить курс и резко сократить выбросы парниковых газов.

Новая оценка нашего оставшегося углеродного бюджета — количества углекислого газа, которое мы можем производить, сохраняя при этом глобальные температуры ниже опасного порога — показывает, что по состоянию на январь, если мы выбросим более 276 гигатонн (250 метрических гигатонн) CO2, мы поднимем температуру на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Исследователи обнаружили, что, если выбросы продолжатся такими же темпами, мы преодолеем этот порог до конца десятилетия.

«Наши результаты подтверждают то, что мы уже знаем — мы не делаем достаточно, чтобы удержать потепление ниже 1,5 градусов по Цельсию», — заявил ведущий автор исследования Робин Ламболл, научный сотрудник Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона. «Мы уверены, что окно для сохранения потепления на безопасном уровне быстро закрывается».

В 2015 году 196 мировых лидеров подписали Парижское соглашение — юридически обязательный договор по изменению климата, целью которого является удержание глобальной средней температуры на уровне ниже 2 C (3,6 F) выше доиндустриального уровня. В соглашении подчеркивалось, что ограничение глобального потепления 1,5°С поможет предотвратить наихудшие последствия изменения климата.

В этом году доклад ООН предупредил, что температура может вскоре превысить опасный порог в 1,5°C, но новое исследование говорит о долгосрочном потеплении.

В настоящее время люди ежегодно выбрасывают в атмосферу около 40 гигатонн CO2. Без сокращения этих выбросов наш оставшийся углеродный баланс, позволяющий оставаться ниже 1,5 C, будет исчерпан в течение следующих шести лет.

«Это не означает, что температура в 1,5 градуса будет достигнута в этот период времени», — отметил Бенджамин Сандерсон, директор по исследованиям Центра международных исследований климата и окружающей среды в Норвегии. Между выбросами и ощущаемым эффектом потепления существует временной промежуток, а это означает, что рекордные температуры в последние месяцы и годы во многом являются результатом исторических выбросов.

Пересмотренная оценка вдвое сокращает оставшийся углеродный баланс для удержания потепления ниже 1,5°C с 550 гигатонн (500 метрических гигатонн) CO2 до 276 гигатонн. Команда также подсчитала, что нам осталось выбросить 1323 гигатонны (1200 метрических гигатонн) CO2, прежде чем мы нарушим центральный предел Парижского соглашения в 2 C — бюджет, который будет исчерпан в течение следующих 20 лет, если не будут приняты меры по сокращению выбросов, согласно заявлению.

Эти оценки содержат большую неопределенность, связанную с воздействием других парниковых газов, таких как метан. Согласно заявлению, также неясно, как различные части климатической системы отреагируют на повышение температуры. Например, усиленный рост растительности в некоторых регионах может поглотить большое количество CO2 и компенсировать некоторое потепление, в то время как изменения в циркуляции океана и таяние ледниковых щитов могут ускорить потепление.