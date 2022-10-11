У МВС показали ексклюзивні кадри з розбитих позицій ЗС РФ на Харківщині
Пресслужба МВС України опублікувала відео, зняте прикордонниками під час контрнаступу Сил оборони в Харківській області.
“Протягом вересня Сили оборони повернули під контроль України тисячі квадратних кілометрів територій у Харківській області. Від російських окупантів звільнено майже всю область”, – зазначили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
Там наголосили, що прикордонники брали участь у контрнаступі на Харківщині з перших днів.
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“Завданням частини бійців ДПСУ була аеророзвідка та коригування вогню української артилерії, що було дуже важливо на початковому етапі контрнаступу”, – пояснили у МВС.
Раніше захисники Харківщини-92 ОМБр показали кадри боїв в області.Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: війна, контрнаступ, мвд, пограничники; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 11:14;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У МВС показали ексклюзивні кадри з розбитих позицій ЗС РФ на Харківщині".