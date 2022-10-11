У МВС показали ексклюзивні кадри з розбитих позицій ЗС РФ на Харківщині

Пресслужба МВС України опублікувала відео, зняте прикордонниками під час контрнаступу Сил оборони в Харківській області.

“Протягом вересня Сили оборони повернули під контроль України тисячі квадратних кілометрів територій у Харківській області. Від російських окупантів звільнено майже всю область”, – зазначили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Там наголосили, що прикордонники брали участь у контрнаступі на Харківщині з перших днів.

“Завданням частини бійців ДПСУ була аеророзвідка та коригування вогню української артилерії, що було дуже важливо на початковому етапі контрнаступу”, – пояснили у МВС.

Раніше захисники Харківщини-92 ОМБр показали кадри боїв в області.