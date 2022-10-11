В МВД показали эксклюзивные кадры с разбитых позиций ВС РФ на Харьковщине
Пресс-служба МВД Украины опубликовала видео, снятое пограничниками во время контрнаступления Сил обороны в Харьковской области.
«В течение сентября силы обороны вернули под контроль Украины тысячи квадратных километров территорий в Харьковской области. От российских оккупантов освобождена почти вся область», — отметили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Там подчеркнули, что пограничники принимали участие в контрнаступлении на Харьковщине с первых дней.
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«Задачей части бойцов ГПСУ была аэроразведка и корректировка огня украинской артиллерии, что было очень важно на начальном этапе контрнаступления», — пояснили в МВД.
Ранее защитники Харьковщины — 92 ОМБр показали кадры боев в области.Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: война, контрнаступ, контрнаступление, мвд, пограничники; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 11:14;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В МВД показали эксклюзивные кадры с разбитых позиций ВС РФ на Харьковщине".