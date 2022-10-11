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В МВД показали эксклюзивные кадры с разбитых позиций ВС РФ на Харьковщине

Общество 11:14   11.10.2022
Алексей Наумов
В МВД показали эксклюзивные кадры с разбитых позиций ВС РФ на Харьковщине

Пресс-служба МВД Украины опубликовала видео, снятое пограничниками во время контрнаступления Сил обороны в Харьковской области.

«В течение сентября силы обороны вернули под контроль Украины тысячи квадратных километров территорий в Харьковской области. От российских оккупантов освобождена почти вся область», — отметили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Там подчеркнули, что пограничники принимали участие в контрнаступлении на Харьковщине с первых дней.

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«Задачей части бойцов ГПСУ была аэроразведка и корректировка огня украинской артиллерии, что было очень важно на начальном этапе контрнаступления», — пояснили в МВД.

Ранее защитники Харьковщины — 92 ОМБр показали кадры боев в области.

Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 11:14;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В МВД показали эксклюзивные кадры с разбитых позиций ВС РФ на Харьковщине".