Генштаб повідомив про обстріли населених пунктів Харківщини

Під ворожими обстрілами опинилися села та селища Харківщини в районі держкордону та лінії зіткнення.

“Противник здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бугруватка, Гряниківка, Дворічна, Нова Вовча, Стрілеча, Уди та Червона Зоря”, – повідомили у Генштабі.

Командування ЗСУ зазначило, що минулої доби ворог продовжив терористичні ракетні обстріли та атаки безпілотниками по цивільній інфраструктурі та мирних жителях України.