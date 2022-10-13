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Генштаб повідомив про обстріли населених пунктів Харківщини

Події 07:44   13.10.2022
Олексій Наумов
Генштаб повідомив про обстріли населених пунктів Харківщини

Під ворожими обстрілами опинилися села та селища Харківщини в районі держкордону та лінії зіткнення.

“Противник здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бугруватка, Гряниківка, Дворічна, Нова Вовча, Стрілеча, Уди та Червона Зоря”, – повідомили у Генштабі.

Командування ЗСУ зазначило, що минулої доби ворог продовжив терористичні ракетні обстріли та атаки безпілотниками по цивільній інфраструктурі та мирних жителях України.

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“Минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснили 104 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 40 населених пунктів. Ворог бив, зокрема, в райони Миколаєва, Вінниці, Черкас, Черняхова, Білогорівки, Спірного, Павлівки, Мирного та Давидового Брода“, – повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.
Категорії: Події, Харків; Теги: , ;
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Автор: Олексій Наумов

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