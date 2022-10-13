Генштаб повідомив про обстріли населених пунктів Харківщини
Під ворожими обстрілами опинилися села та селища Харківщини в районі держкордону та лінії зіткнення.
“Противник здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бугруватка, Гряниківка, Дворічна, Нова Вовча, Стрілеча, Уди та Червона Зоря”, – повідомили у Генштабі.
Командування ЗСУ зазначило, що минулої доби ворог продовжив терористичні ракетні обстріли та атаки безпілотниками по цивільній інфраструктурі та мирних жителях України.
Читайте також: За Дергачівщину: голова громади залишив послання на снарядах для ворога (відео)Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, обстріли; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 07:44;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб повідомив про обстріли населених пунктів Харківщини".