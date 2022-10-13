Генштаб сообщил об обстрелах населенных пунктов Харьковщины

Под вражейскими обстрелами оказались села и поселки Харьковщины в районе госграницы и линии столкновения.

«Противник совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бугруватка, Гряниковка, Двуречная, Новая Волчья, Стрелечья, Уды и Червоная Заря», — сообщили в Генштабе.

Командование ВСУ отметило, что в прошедшие сутки враг продолжил террористические ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Украины.