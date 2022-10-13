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Генштаб сообщил об обстрелах населенных пунктов Харьковщины

Происшествия 07:44   13.10.2022
Алексей Наумов
Генштаб сообщил об обстрелах населенных пунктов Харьковщины

Под вражейскими обстрелами оказались села и поселки Харьковщины в районе госграницы и линии столкновения.

«Противник совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бугруватка, Гряниковка, Двуречная, Новая Волчья, Стрелечья, Уды и Червоная Заря», — сообщили в Генштабе.

Командование ВСУ отметило, что в прошедшие сутки враг продолжил террористические ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Украины.

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«За прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершили 104 обстрела из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане более 40 населенных пунктов. Враг бил, в частности, в районы Николаева, Винницы, Черкасс, Черняхова, Белогоровки, Спорного, Павловки, Мирного и Давыдового Брода», — сообщили в сводке Генштаба ВСУ.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 07:44;

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