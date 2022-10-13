Генштаб сообщил об обстрелах населенных пунктов Харьковщины
Под вражейскими обстрелами оказались села и поселки Харьковщины в районе госграницы и линии столкновения.
«Противник совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бугруватка, Гряниковка, Двуречная, Новая Волчья, Стрелечья, Уды и Червоная Заря», — сообщили в Генштабе.
Командование ВСУ отметило, что в прошедшие сутки враг продолжил террористические ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Украины.
Читайте также: За Дергачевщину: глава громады оставил послания на снарядах для врага (видео)Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, обстрелы; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Генштаб сообщил об обстрелах населенных пунктов Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 07:44;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб сообщил об обстрелах населенных пунктов Харьковщины".