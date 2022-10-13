Три трупи цивільних знайшли у звільненому селищі Куп’янськ-Вузловий (фото)

Чергові воєнні злочини окупантів зафіксували правоохоронці у селищі Куп’янськ-Вузловий Харківської області 13 жовтня.

Один із загиблих – 35-річний місцевий житель. Наприкінці вересня російський військовий застрелив його через те, що той допомагав українській армії та повідомляв місця дислокації окупантів, розповідають у Харківській облпрокуратурі з посиланням на слова товариша вбитого.

На узбіччі дороги правоохоронці виявили ще два трупи – чоловіка та жінки. За попередньою версією слідства, загиблі потрапили під мінометний обстріл загарбників.

Продовжується досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).