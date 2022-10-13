Три трупи цивільних знайшли у звільненому селищі Куп’янськ-Вузловий (фото)
Чергові воєнні злочини окупантів зафіксували правоохоронці у селищі Куп’янськ-Вузловий Харківської області 13 жовтня.
Один із загиблих – 35-річний місцевий житель. Наприкінці вересня російський військовий застрелив його через те, що той допомагав українській армії та повідомляв місця дислокації окупантів, розповідають у Харківській облпрокуратурі з посиланням на слова товариша вбитого.
На узбіччі дороги правоохоронці виявили ще два трупи – чоловіка та жінки. За попередньою версією слідства, загиблі потрапили під мінометний обстріл загарбників.
Продовжується досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Категорії: Події, Харків; Теги: Купянск-Узловой, прокуратура, трупы, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 17:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три трупи цивільних знайшли у звільненому селищі Куп’янськ-Вузловий (фото)".