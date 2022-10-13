Три трупа гражданских нашли в освобожденном поселке Купянск-Узловой (фото)
Фото: Купянск-Узловой
Очередные военные преступления оккупантов зафиксировали правоохранители в поселке Купянск-Узловой Харьковской области 13 октября.
Один из погибших — 35-летний местный житель. В конце сентября российский военный застрелил его в голову из-за того, что тот помогал украинской армии и сообщал места дислокации оккупантов, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре со ссылкой на слова товарища убитого.
На обочине дороги правоохранители обнаружили еще два трупа — мужчины и женщины. По предварительной версии следствия, погибшие попали под минометный обстрел захватчиков.
Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Купянск-Узловой, прокуратура, трупы, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 17:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три трупа гражданских нашли в освобожденном поселке Купянск-Узловой (фото)".