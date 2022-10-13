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Три трупа гражданских нашли в освобожденном поселке Купянск-Узловой (фото)

Происшествия 17:40   13.10.2022
Елена Нагорная
Три трупа гражданских нашли в освобожденном поселке Купянск-Узловой (фото) Фото: Купянск-Узловой

Очередные военные преступления оккупантов зафиксировали правоохранители в поселке Купянск-Узловой Харьковской области 13 октября.

Один из погибших — 35-летний местный житель. В конце сентября российский военный застрелил его в голову из-за того, что тот помогал украинской армии и сообщал места дислокации оккупантов, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре со ссылкой на слова товарища убитого.

На обочине дороги правоохранители обнаружили еще два трупа — мужчины и женщины. По предварительной версии следствия, погибшие попали под минометный обстрел захватчиков.

Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 17:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три трупа гражданских нашли в освобожденном поселке Купянск-Узловой (фото)".