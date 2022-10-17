Синєгубов: Школярі Харківщини підуть на канікули планово 24 жовтня

Про початок шкільних канікул від 24 жовтня повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синегубов.

“На сьогодні у закладах області навчається понад 223 тисячі школярів та 12 тисяч дошкільнят. Усі заняття – дистанційні. На деокупованих територіях Харківщини, зокрема у деяких школах Чугуївського району, вже почали навчати школярів. За попередньою інформацією, на деокупованих територіях знаходяться понад 2500 учнів та 500 вчителів”, – повідомив Синєгубов.

Завдяки допомозі ЮНЕСКО для вчителів, насамперед деоккупованих територій, придбають 6 тисяч ноутбуків.

Близько 30% навчальних закладів Харківщини постраждали від російського обстрілу. Із 1667 закладів, які працювали в Харківській області до початку бойових дій, на сьогодні зруйновано чи пошкоджено 530. Але ці школи вже частково відновлюють за допомогою міжнародних партнерів та організацій.