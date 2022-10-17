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Синєгубов: Школярі Харківщини підуть на канікули планово 24 жовтня

Суспільство 15:01   17.10.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: Школярі Харківщини підуть на канікули планово 24 жовтня

Про початок шкільних канікул від 24 жовтня повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синегубов.

“На сьогодні у закладах області навчається понад 223 тисячі школярів та 12 тисяч дошкільнят. Усі заняття – дистанційні. На деокупованих територіях Харківщини, зокрема у деяких школах Чугуївського району, вже почали навчати школярів. За попередньою інформацією, на деокупованих територіях знаходяться понад 2500 учнів та 500 вчителів”, – повідомив Синєгубов. 

Завдяки допомозі ЮНЕСКО для вчителів, насамперед деоккупованих територій, придбають 6 тисяч ноутбуків.

Близько 30% навчальних закладів Харківщини постраждали від російського обстрілу. Із 1667 закладів, які працювали в Харківській області до початку бойових дій, на сьогодні зруйновано чи пошкоджено 530. Але ці школи вже частково відновлюють за допомогою міжнародних партнерів та організацій.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 15:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов: Школярі Харківщини підуть на канікули планово 24 жовтня".