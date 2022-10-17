Синєгубов: Школярі Харківщини підуть на канікули планово 24 жовтня
Про початок шкільних канікул від 24 жовтня повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синегубов.
“На сьогодні у закладах області навчається понад 223 тисячі школярів та 12 тисяч дошкільнят. Усі заняття – дистанційні. На деокупованих територіях Харківщини, зокрема у деяких школах Чугуївського району, вже почали навчати школярів. За попередньою інформацією, на деокупованих територіях знаходяться понад 2500 учнів та 500 вчителів”, – повідомив Синєгубов.
Завдяки допомозі ЮНЕСКО для вчителів, насамперед деоккупованих територій, придбають 6 тисяч ноутбуків.
Близько 30% навчальних закладів Харківщини постраждали від російського обстрілу. Із 1667 закладів, які працювали в Харківській області до початку бойових дій, на сьогодні зруйновано чи пошкоджено 530. Але ці школи вже частково відновлюють за допомогою міжнародних партнерів та організацій.
Читайте також: ЮНІСЕФ надасть понад 5 млн грн опорним школам ХарківщиниКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: каникулы, Олег Синегубов, Харьковская область, школа; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 15:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов: Школярі Харківщини підуть на канікули планово 24 жовтня".