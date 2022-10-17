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Синегубов: Школьники Харьковщины пойдут на каникулы планово с 24 октября

Общество 15:01   17.10.2022
Оксана Якушко
Синегубов: Школьники Харьковщины пойдут на каникулы планово с 24 октября Фото: Харьковская облпрокуратура

О начале школьных каникул от 24 октября сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На сегодня в заведениях области учится более 223 тысяч школьников и 12 тысяч дошкольников. Все занятия – дистанционные.

На деоккупированных территориях Харьковщины, в частности, в некоторых школах Чугуевского района, уже начали обучать школьников.

По предварительной информации, на деоккупированных территориях находятся более 2500 учащихся и 500 учителей.

Благодаря помощи ЮНЕСКО для учителей, в первую очередь, деоккупированных территорий, приобретут 6 тысяч ноутбуков.

Около 30% учебных заведений Харьковщины пострадали от российских обстрелов. Из 1667 заведений, которые работали в Харьковской области до начала боевых действий, на сегодня разрушены или повреждены 530. Но эти школы уже частично восстанавливают с помощью международных партнеров и организаций.

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 15:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов: Школьники Харьковщины пойдут на каникулы планово с 24 октября".