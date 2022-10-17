Синегубов: Школьники Харьковщины пойдут на каникулы планово с 24 октября
О начале школьных каникул от 24 октября сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
На сегодня в заведениях области учится более 223 тысяч школьников и 12 тысяч дошкольников. Все занятия – дистанционные.
На деоккупированных территориях Харьковщины, в частности, в некоторых школах Чугуевского района, уже начали обучать школьников.
По предварительной информации, на деоккупированных территориях находятся более 2500 учащихся и 500 учителей.
Благодаря помощи ЮНЕСКО для учителей, в первую очередь, деоккупированных территорий, приобретут 6 тысяч ноутбуков.
Около 30% учебных заведений Харьковщины пострадали от российских обстрелов. Из 1667 заведений, которые работали в Харьковской области до начала боевых действий, на сегодня разрушены или повреждены 530. Но эти школы уже частично восстанавливают с помощью международных партнеров и организаций.
Читайте также: ЮНИСЕФ предоставит более 5 млн грн опорным школам ХарьковщиныКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: каникулы, Олег Синегубов, Харьковская область, школа; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 15:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов: Школьники Харьковщины пойдут на каникулы планово с 24 октября".