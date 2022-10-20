Проїзд через перехрестя Пушкінська/Весніна закривають на три дні. Подробиці
У Харкові з 8:00 21 жовтня до 22:00 23 жовтня буде заборонено рух транспорту через перехрестя вулиць Весніна та Пушкінської.
Там проводитимуть ремонт, повідомляють у міськраді.
Об’їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями: Пушкінською, Ярослава Мудрого, Алчевських, Чернишевською, Шевченка та Героїв Рятувальників.
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Також на час ремонту буде заборонений рух автобусів по вул. Матюшенка, на ділянці від вул. Шевченка до вул. Челюскінців, та на узвозі Журавлівському.
У зв’язку з цим автобус №47е курсуватиме так: вул. Світла – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – Харківська набережна – пров. Вірменський – пл. Конституції – вул. Сумська – пр. Незалежності – ст. м. “Університет”.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: веснина, перекресток, проезд, пушкинская, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 22:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проїзд через перехрестя Пушкінська/Весніна закривають на три дні. Подробиці".