Проїзд через перехрестя Пушкінська/Весніна закривають на три дні. Подробиці

У Харкові з 8:00 21 жовтня до 22:00 23 жовтня буде заборонено рух транспорту через перехрестя вулиць Весніна та Пушкінської.

Там проводитимуть ремонт, повідомляють у міськраді.

Об’їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями: Пушкінською, Ярослава Мудрого, Алчевських, Чернишевською, Шевченка та Героїв Рятувальників.

Також на час ремонту буде заборонений рух автобусів по вул. Матюшенка, на ділянці від вул. Шевченка до вул. Челюскінців, та на узвозі Журавлівському.

У зв’язку з цим автобус №47е курсуватиме так: вул. Світла – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – Харківська набережна – пров. Вірменський – пл. Конституції – вул. Сумська – пр. Незалежності – ст. м. “Університет”.