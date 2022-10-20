Live
  • Четвер 20.10.2022
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.76
    • 🟢

Проїзд через перехрестя Пушкінська/Весніна закривають на три дні. Подробиці

Суспільство 22:15   20.10.2022
Олена Нагорна
Проїзд через перехрестя Пушкінська/Весніна закривають на три дні. Подробиці

У Харкові з 8:00 21 жовтня до 22:00 23 жовтня буде заборонено рух транспорту через перехрестя вулиць Весніна та Пушкінської.

Там проводитимуть ремонт, повідомляють у міськраді.

Об’їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями: Пушкінською, Ярослава Мудрого, Алчевських, Чернишевською, Шевченка та Героїв Рятувальників.

Читайте також: Харківський трамвай №7 завтра змінить маршрут

Також на час ремонту буде заборонений рух автобусів по вул. Матюшенка, на ділянці від вул. Шевченка до вул. Челюскінців, та на узвозі Журавлівському.

У зв’язку з цим автобус №47е курсуватиме так: вул. Світла – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – Харківська набережна – пров. Вірменський – пл. Конституції – вул. Сумська – пр. Незалежності – ст. м. “Університет”.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

21:50
Розстріл автоколони під Куп’янськом: французи допомогли знайти важливі докази
21:21
1,5 тисячі жителів Харківщини загинули і 2,5 тисячі поранені з початку війни
20:50
Уже 70%: спочатку світло дають у визволених містах Харківщини, потім у селах
20:31
Били струмом і пиляли зуби: уже 22 катівні виявили на Харківщині (сюжет)
19:47
Харківський трамвай №7 завтра змінить маршрут

Ви читали новину: «Проїзд через перехрестя Пушкінська/Весніна закривають на три дні. Подробиці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 22:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проїзд через перехрестя Пушкінська/Весніна закривають на три дні. Подробиці".