Проезд через перекресток Пушкинская/Веснина закрывают на три дня. Подробности
В Харькове с 8:00 21 октября до 22:00 23 октября будет запрещено движение транспорта через перекресток улиц Веснина и Пушкинской.
Там будут проводить ремонт, сообщают в горсовете.
Объезд закрытого участка будет осуществляться по близлежащим улицам: Пушкинской, Ярослава Мудрого, Алчевских, Чернышевской, Шевченко и Героев Спасателей.
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Также на время ремонта будет запрещено движение автобусов по ул. Матюшенко, на участке от ул. Шевченко до ул. Челюскинцев, и на спуске Журавлевском.
В связи с этим автобус №47е будет курсировать так: ул. Светлая — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — Харьковская набережная — переулок Армянский — пл. Конституции — ул. Сумская — пр. Независимости — ст. м. «Университет».Категории: Общество, Харьков; Теги: веснина, перекресток, проезд, пушкинская, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 22:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проезд через перекресток Пушкинская/Веснина закрывают на три дня. Подробности".