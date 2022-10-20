Проезд через перекресток Пушкинская/Веснина закрывают на три дня. Подробности

В Харькове с 8:00 21 октября до 22:00 23 октября будет запрещено движение транспорта через перекресток улиц Веснина и Пушкинской.

Там будут проводить ремонт, сообщают в горсовете.

Объезд закрытого участка будет осуществляться по близлежащим улицам: Пушкинской, Ярослава Мудрого, Алчевских, Чернышевской, Шевченко и Героев Спасателей.

Также на время ремонта будет запрещено движение автобусов по ул. Матюшенко, на участке от ул. Шевченко до ул. Челюскинцев, и на спуске Журавлевском.

В связи с этим автобус №47е будет курсировать так: ул. Светлая — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — Харьковская набережная — переулок Армянский — пл. Конституции — ул. Сумская — пр. Независимости — ст. м. «Университет».