Держреєстраторка “віддала” шахраю майно в Харкові за 3 млн грн
Держреєстратору з Чугуєва за передачу будівлі в Харкові у власність без документів, що встановлюють право, загрожують 8 років за ґратами.
“У вересні 2018 року до обвинуваченої звернувся чоловік з метою проведення державної реєстрації на нежитлові приміщення на вул. Гуданова у м. Харкові, які перебувають у власності територіальної громади м. Харкова, за іншою особою. Загальна площа нерухомого майна становить близько 260 кв. м , а вартість – понад 3 млн гривень”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Співробітниця одного з комунальних підприємств Литвинівської сільської ради у м. Чугуїв (природно не без вигоди для себе) зареєструвала в Держреєстрі прав на нерухоме майно право власності за шахраєм. При цьому необхідних для реєстрації документів чоловік не мав. У тому числі – й рішення уповноваженого органу щодо передачі об’єкта комунальної власності до приватної власності.
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Обвинувальний акт щодо держреєстраторки вже передали до суду. Їй загрожує до 8 років за ґратами із конфіскацією.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: госрегистратор, имущество, прокуратура, суд; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 11:44;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держреєстраторка “віддала” шахраю майно в Харкові за 3 млн грн".