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Держреєстраторка “віддала” шахраю майно в Харкові за 3 млн грн

Суспільство 11:44   21.10.2022
Олексій Наумов
Держреєстраторка “віддала” шахраю майно в Харкові за 3 млн грн

Держреєстратору з Чугуєва за передачу будівлі в Харкові у власність без документів, що встановлюють право, загрожують 8 років за ґратами.

“У вересні 2018 року до обвинуваченої звернувся чоловік з метою проведення державної реєстрації на нежитлові приміщення на вул. Гуданова у м. Харкові, які перебувають у власності територіальної громади м. Харкова, за іншою особою. Загальна площа нерухомого майна становить близько 260 кв. м , а вартість – понад 3 млн гривень”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Співробітниця одного з комунальних підприємств Литвинівської сільської ради у м. Чугуїв (природно не без вигоди для себе) зареєструвала в Держреєстрі прав на нерухоме майно право власності за шахраєм. При цьому необхідних для реєстрації документів чоловік не мав. У тому числі – й рішення уповноваженого органу щодо передачі об’єкта комунальної власності до приватної власності.

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Обвинувальний акт щодо держреєстраторки вже передали до суду. Їй загрожує до 8 років за ґратами із конфіскацією.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 11:44;

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