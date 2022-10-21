Регистраторша «отдала» мошеннику имущество в Харькове за 3 млн грн

Госрегистратору из Чугуева за передачу здания в Харькове в собственность без правоустанавливающих документов грозят 8 лет за решеткой.

«В сентябре 2018 года к обвиняемой обратился мужчина с целью проведения государственной регистрации на нежилые помещения по ул. Гуданова в г. Харькове, которые находятся в собственности территориальной громады г. Харькова, за другим лицом. Общая площадь недвижимого имущества составляет около 260 кв. м, а стоимость – более 3 млн гривен», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Сотрудница одного из коммунальных предприятий Литвиновского сельского совета в г. Чугуев (естественно не без выгоды для себя) зарегистрировала в Госреестре прав на недвижимое имущество право собственности за мошенником. При этом необходимых для регистрации документов у мужчины не было. В том числе — и решения уполномоченного органа о передаче объекта коммунальной собственности в частную собственность.

Обвинительный акт в отношении госрегистраторши уже передали в суд. Ей грозит до 8 лет за решеткой с конфискацией.