Регистраторша «отдала» мошеннику имущество в Харькове за 3 млн грн
Госрегистратору из Чугуева за передачу здания в Харькове в собственность без правоустанавливающих документов грозят 8 лет за решеткой.
«В сентябре 2018 года к обвиняемой обратился мужчина с целью проведения государственной регистрации на нежилые помещения по ул. Гуданова в г. Харькове, которые находятся в собственности территориальной громады г. Харькова, за другим лицом. Общая площадь недвижимого имущества составляет около 260 кв. м, а стоимость – более 3 млн гривен», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Сотрудница одного из коммунальных предприятий Литвиновского сельского совета в г. Чугуев (естественно не без выгоды для себя) зарегистрировала в Госреестре прав на недвижимое имущество право собственности за мошенником. При этом необходимых для регистрации документов у мужчины не было. В том числе — и решения уполномоченного органа о передаче объекта коммунальной собственности в частную собственность.
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Обвинительный акт в отношении госрегистраторши уже передали в суд. Ей грозит до 8 лет за решеткой с конфискацией.Категории: Общество, Харьков; Теги: госрегистратор, имущество, прокуратура, суд; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 11:44;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Регистраторша «отдала» мошеннику имущество в Харькове за 3 млн грн".