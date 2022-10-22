Мешканець Чугуєва пішов у ліс по гриби і заблукав: його врятували поліцейські
Поліцейські розповіли, що врятували 30-річного жителя міста Чугуїв Харківської області, який шукав гриби та заблукав.
Чоловік втратив орієнтир і кілька годин тинявся без води та їжі, а потім звернувся по допомогу до правоохоронців, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Патрульні, які виїхали на виклик, порекомендували чоловікові спробувати знайти квартальний стовпчик. Вже за кілька хвилин він передзвонив і повідомив номер. Разом із місцевим лісничим правоохоронці розшукали наляканого та змерзлого чоловіка та відвезли додому.
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Категорії: Події, Харків; Теги: грибы, ліс, поліція, Чугуїв; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 16:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканець Чугуєва пішов у ліс по гриби і заблукав: його врятували поліцейські".