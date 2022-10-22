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Мешканець Чугуєва пішов у ліс по гриби і заблукав: його врятували поліцейські

Події 16:05   22.10.2022
Олена Нагорна
Мешканець Чугуєва пішов у ліс по гриби і заблукав: його врятували поліцейські

Поліцейські розповіли, що врятували 30-річного жителя міста Чугуїв Харківської області, який шукав гриби та заблукав.

Чоловік втратив орієнтир і кілька годин тинявся без води та їжі, а потім звернувся по допомогу до правоохоронців, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Патрульні, які виїхали на виклик, порекомендували чоловікові спробувати знайти квартальний стовпчик. Вже за кілька хвилин він передзвонив і повідомив номер. Разом із місцевим лісничим правоохоронці розшукали наляканого та змерзлого чоловіка та відвезли додому.

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Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 16:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканець Чугуєва пішов у ліс по гриби і заблукав: його врятували поліцейські".