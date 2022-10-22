Мешканець Чугуєва пішов у ліс по гриби і заблукав: його врятували поліцейські

Поліцейські розповіли, що врятували 30-річного жителя міста Чугуїв Харківської області, який шукав гриби та заблукав.

Чоловік втратив орієнтир і кілька годин тинявся без води та їжі, а потім звернувся по допомогу до правоохоронців, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Патрульні, які виїхали на виклик, порекомендували чоловікові спробувати знайти квартальний стовпчик. Вже за кілька хвилин він передзвонив і повідомив номер. Разом із місцевим лісничим правоохоронці розшукали наляканого та змерзлого чоловіка та відвезли додому.