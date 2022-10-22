Житель Чугуева пошел в лес по грибы и заблудился: его спасли полицейские
Полицейские рассказали, что спасли 30-летнего жителя города Чугуев Харьковской области, который искал грибы и заблудился.
Мужчина потерял ориентир и несколько часов бродил без воды и еды, а потом обратился за помощью к правоохранителям, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Патрульные, выехавшие на вызов, порекомендовали мужчине попробовать найти квартальный столбик. Уже через несколько минут он перезвонил и сообщил номер. Вместе с местным лесничим правоохранители разыскали напуганного и замерзшего мужчину и отвезли домой.
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Категории: Происшествия, Харьков; Теги: грибы, ліс, лес, полиция, Чугуїв, Чугуев; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 16:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Чугуева пошел в лес по грибы и заблудился: его спасли полицейские".