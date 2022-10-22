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Житель Чугуева пошел в лес по грибы и заблудился: его спасли полицейские

Происшествия 16:05   22.10.2022
Елена Нагорная
Житель Чугуева пошел в лес по грибы и заблудился: его спасли полицейские

Полицейские рассказали, что спасли 30-летнего жителя города Чугуев Харьковской области, который искал грибы и заблудился.

Мужчина потерял ориентир и несколько часов бродил без воды и еды, а потом обратился за помощью к правоохранителям, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Патрульные, выехавшие на вызов, порекомендовали мужчине попробовать найти квартальный столбик. Уже через несколько минут он перезвонил и сообщил номер. Вместе с местным лесничим правоохранители разыскали напуганного и замерзшего мужчину и отвезли домой.

Читайте также: На Харьковщине женщина подорвалась на мине, собирая грибы

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 16:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Чугуева пошел в лес по грибы и заблудился: его спасли полицейские".