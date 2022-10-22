Житель Чугуева пошел в лес по грибы и заблудился: его спасли полицейские

Полицейские рассказали, что спасли 30-летнего жителя города Чугуев Харьковской области, который искал грибы и заблудился.

Мужчина потерял ориентир и несколько часов бродил без воды и еды, а потом обратился за помощью к правоохранителям, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Патрульные, выехавшие на вызов, порекомендовали мужчине попробовать найти квартальный столбик. Уже через несколько минут он перезвонил и сообщил номер. Вместе с местным лесничим правоохранители разыскали напуганного и замерзшего мужчину и отвезли домой.