Єдність замість Пушкіна: у місті на Харківщині перейменували вулиці
У Красноградській громаді прислухалися до рекомендацій Мінкульту та вирішили провести дерусифікацію, в тому числі – позбулися назв від імені російського поета Олександра Пушкіна.
Про це рішення проінформувала пресслужба Красноградської міськради. Рішення ухвалили на сесії міськради 25 жовтня.
“З урахуванням рекомендацій Експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики щодо подолання наслідків русифікації та тоталітаризму прийнято рішення про перейменування вулиць у населених пунктах громади”, – зазначили в мерії.
У Краснограді вирішили позбутися вулиць Маяковського та Пушкіна. Перша отримала назву Поезії, друга – Єдності. “Єдністю” замінили Пушкіна і в назві вулиці в селі Піщанка Красноградської громади. Там також перейменували вулицю Островського – вона стала Свято-Миколаївською, Чкалова – на Новоселівську та провулок Гагаріна – на Затишний.
У селищі Куми на Красноградщині замість вулиці Гагаріна тепер Липова, а у Степовому замість нього ж – Клинова.
Читайте також: У Харкові пропонують перейменувати вулицю, названу на честь російської святої
Нагадаємо, на відміну від своїх колег із Краснограда, депутати Харківської облради не змогли “перемогти Пушкіна” – спроба перейменування театру російської драми імені Пушкіна в Харкові провалилася.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Єдність замість Пушкіна: у місті на Харківщині перейменували вулиці»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Красноградській громаді прислухалися до рекомендацій Мінкульту та вирішили провести дерусифікацію, в тому числі – позбулися назв від імені російського поета Олександра Пушкіна".