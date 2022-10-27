Единство вместо Пушкина: в городе на Харьковщине переименовали улицы

В Красноградской громаде прислушались к рекомендациям Минкульта и решили провести дерусификацию, в том числе — избавились в названиях от имени российского поэта Александра Пушкина.

О таком решении проинформировала пресс-служба Красноградского горсовета. Решение приняли на сессии горсовета 25 октября.

«С учетом рекомендаций Экспертного совета Министерства культуры и информационной политики по преодолению последствий русификации и тоталитаризма принято решение о переименовании улиц в населенных пунктах громады», — отметили в мэрии.

В Краснограде решили избавиться от улиц Маяковского и Пушкина. Первая получила название Поэзии, вторая — Единства. «Единством» заменили Пушкина и в названии улицы в селе Песчанка Красноградской громады. Там также переименовали улицу Островского — она стала Свято-Николаевской, Чкалова — в Новоселовскую и переулок Гагарина в Уютный.

В поселке Кумы на Красноградщине вместо улицы Гагарина теперь Липовая, а в Степном вместо него же — Клиновая.

Напомним, в отличие от своих коллег из Краснограда депутаты Харьковского облсовета не смогли «победить Пушкина» — попытка переименования театра русской драмы имени Пушкина в Харькове провалилась.