Единство вместо Пушкина: в городе на Харьковщине переименовали улицы
В Красноградской громаде прислушались к рекомендациям Минкульта и решили провести дерусификацию, в том числе — избавились в названиях от имени российского поэта Александра Пушкина.
О таком решении проинформировала пресс-служба Красноградского горсовета. Решение приняли на сессии горсовета 25 октября.
«С учетом рекомендаций Экспертного совета Министерства культуры и информационной политики по преодолению последствий русификации и тоталитаризма принято решение о переименовании улиц в населенных пунктах громады», — отметили в мэрии.
В Краснограде решили избавиться от улиц Маяковского и Пушкина. Первая получила название Поэзии, вторая — Единства. «Единством» заменили Пушкина и в названии улицы в селе Песчанка Красноградской громады. Там также переименовали улицу Островского — она стала Свято-Николаевской, Чкалова — в Новоселовскую и переулок Гагарина в Уютный.
В поселке Кумы на Красноградщине вместо улицы Гагарина теперь Липовая, а в Степном вместо него же — Клиновая.
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Напомним, в отличие от своих коллег из Краснограда депутаты Харьковского облсовета не смогли «победить Пушкина» — попытка переименования театра русской драмы имени Пушкина в Харькове провалилась.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 09:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Красноградской громаде прислушались к рекомендациям Минкульта и решили провести дерусификацию, в том числе — избавились в названиях от имени российского поэта Александра Пушкина".