Помічений у Монако бізнесмен Войтенко запросив Ткача відвідати Харківщину  

Харківський бізнесмен, власник та гендиректор сільгосппідприємства “Шарівка” Олександр Войтенко, який став фігурантом розслідування “Української правди” про політиків та бізнесменів, які поїхали від війни на Лазурний берег, запропонував журналісту Михайлу Ткачу особисто розібратися, як він живе та працює на Харківщині.

Про це Олександр Войтенко заявив в інтерв’ю виданню “Думка”.

Войтенко підтвердив, що у розслідування Ткача потрапив його автомобіль Mercedes-Maybach і що він був за кермом цього авто. “Договір на купівлю автомобіля було підписано у серпні 2021 року. Частина оплат за автомобіль пройшла 2021 року, частина – вже 2022 року. Автомобіль куплений за безготівковим розрахунком, а значить, абсолютно прозоро. Вартість автомобіля – у районі 7 млн ​​грн, з яких до бюджету підприємство заплатило 1,43 млн грн податків”, – зазначив бізнесмен.

При цьому він наголосив, що жодними пільгами, преференціями, правилами “нульового розмитнення” його підприємство не користувалося: “Податки заплачені до бюджету в повному обсязі, на що є всі документи, які я готовий надати як вам, так і шановному журналісту Михайлу Ткачу. Якщо, звичайно, він хоче реально в цьому розібратися, а не переказувати те, що йому хтось повідомив, я завжди поважав і поважаю роботу журналістів, у тому числі і “Української правди”, і дуже добре до всіх ставлюся. У цьому випадку, мені здається, були допущені неточності, і хтось спеціально їх спровокував на мене”.

“Якщо є бажання, я запрошую Михайла Ткача відвідати Харківщину, відвідати моє підприємство, зрозуміти, як живе аграрій сьогодні, як ми працюємо в умовах війни, поспілкуватись із трудовим колективом, з жителями громади, з військовими. Я не хочу зараз піаритися, мені це не потрібно, я не політик: як і скільки я зробив всього під час війни. Але якщо Михайлу буде цікаво показати своїй публіці реальну інформацію, я завжди радий, будь ласка”, – додав Войтенко.

Також він розповів, що за кордон він виїжджав офіційно та був там 10 днів. Під час поїздки відвідав кілька міст, а у Монако був лише кілька днів. “Цілей у моєї поїздки було дві. Перша – це гуманітарні питання, про які я сказав. Друга мета – це питання бізнесу… Зокрема, у Монако я мав дві зустрічі щодо експорту сільгосппродукції. При цьому для всіх хочу відзначити, що весь час з початку війни я перебуваю в Україні. Підприємство працює, жоден день ми не припиняли роботу. Ми працювали навіть в умовах, коли лінія фронту, а ми на Харківщині знаходимося, була дуже близька до нас”, – підкреслив бізнесмен.

Він також спростував інформацію журналістів, що купував за кордоном дорогі речі вартістю кілька десятків тисяч доларів. “Дорогі речі я не купував, хоча можу собі це дозволити… Зараз війна! Дорогі та брендові речі мені не потрібні. Зараз я сконцентрований на роботі свого підприємства, на допомозі громаді, на підготовці до нового агросезону, на допомозі військовим”, – сказав Войтенко.

За його словами, скандал навколо його поїздки створюється штучно “політичними фігурами із колишньої ОПЗЖ” з метою дискредитувати його батька, який обіймає посаду голови Красноградської ВРА. “Штучно створюється у його бік ситуація. Я так це бачу… Якщо є сумніви, я запросив Ткача, хай приїде та подивиться. Я щодня з 7:00 на роботі – welcome, ласкаво просимо, ми все покажемо, розповімо”, – наголосив Олександр Войтенко.

Нагадаємо, раніше журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив, що автомобіль Майбах, зареєстрований на фірму Войтенка, був помічений у Монте-Карло. Ткач стверджує, що нібито син чиновника віз із Європи аж ніяк не допомогу ЗСУ чи нужденним, а дорогі брендові речі.