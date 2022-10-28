Замеченный в Монако бизнесмен Войтенко пригласил Ткача посетить Харьковщину

Харьковский бизнесмен, владелец и гендиректор сельхозпредприятия «Шаровка» Александр Войтенко, ставший фигурантом расследования «Украинской правды» о политиках и бизнесменах, которые уехали от войны на Лазурный берег, предложил журналисту Михаилу Ткачу лично разобраться, как он живет и работает на Харьковщине.

Об этом Александр Войтенко заявил в интервью изданию «Думка».

Войтенко подтвердил, что в расследование Ткача попал его автомобиль Mercedes-Maybach и что он был за рулем этого авто.

«Договор на покупку автомобиля был подписан в августе 2021 года. Часть оплат за автомобиль прошла в 2021 году, часть – уже в 2022 году. Автомобиль куплен по безналичному расчёту, а значит, абсолютно прозрачно. Стоимость автомобиля – в районе 7 млн грн, из которых в бюджет предприятие заплатило 1,43 млн грн налогов», — отметил бизнесмен.

При этом он подчеркнул, что никакими льготами, преференциями, правилами «нулевой растаможки» его предприятие не пользовалось: «Налоги заплачены в бюджет в полном объеме, на что есть все подтверждающие документы, которые я готов предоставить как вам, так и уважаемому журналисту Михаилу Ткачу. Если, конечно, он хочет реально в этом разобраться, а не пересказывать то, что ему кто-то сообщил. Я всегда уважал и уважаю работу журналистов, в том числе и «Украинской правды», и очень хорошо ко всем отношусь. Но в данном случае, мне кажется, были допущены неточности. И кто-то специально их на меня спровоцировал».

«Если есть желание, я приглашаю Михаила Ткача посетить Харьковщину, посетить мое предприятие, понять, как живет аграрий сегодня, как мы работаем в условиях войны, пообщаться с трудовым коллективом, с жителями громады, с военными. Я не хочу сейчас пиариться, мне это не нужно, я не политик: как и сколько я всего сделал во время войны. Но если Михаилу будет интересно показать своей публике реальную информацию, я всегда рад, пожалуйста», — добавил Войтенко.

Также он рассказал, что за границу он выезжал официально и был там 10 дней. Во время поездки посетил несколько городов, а в Монако был всего несколько дней.

«Целей у моей поездки было две. Первая – это гуманитарные вопросы, о которых я сказал. Вторая цель – это вопросы бизнеса… В частности, в Монако у меня было две встречи по экспорту сельхозпродукции. При этом всем я хочу отметить, что все время с начала войны я нахожусь в Украине. Предприятие работает, ни на один день мы не прекращали работу. Мы работали даже в условиях, когда линия фронта, а мы в Харьковской области находимся, была очень близка к нам», — подчеркнул бизнесмен.

Он также опроверг информацию журналистов, что покупал за границей дорогие вещи, стоимостью несколько десятков тысяч долларов.

«Дорогие вещи я не покупал, хотя могу себе это позволить… Сейчас война! Дорогие и брендовые вещи мне не нужны. Сейчас я сконцентрирован на работе своего предприятия, на помощи громаде, на подготовке к новому агросезону, на помощи военным», — сказал Войтенко.

По его словам, скандал вокруг его поездки создается искусственно «политическими фигурами из бывшей ОПЗЖ» с целью дискредитировать его отца, который занимает должность главы Красноградской ВРА.

«Искусственно создается в его сторону ситуация. Я так это вижу… Если есть сомнения, я пригласил Ткача, пусть приедет и посмотрит. Я каждый день с 7:00 на работе – welcome, добро пожаловать, мы все покажем, расскажем», – подчеркнул Александр Войтенко.

Напомним, ранее журналист-расследователь Михаил Ткач сообщил, автомобиль Майбах, зарегистрированный на фирму Войтенко, был замечен в Монте-Карло. Ткач утверждает, что якобы сын чиновника вез из Европы отнюдь не помощь ВСУ или нуждающимся, а дорогие брендовые вещи.