Сын харьковского чиновника привез вместо «гуманитарки» сумки Луи Виттон
Сын главы Красноградской РГА в Харьковской области Александр Войтенко засветился, когда ездил по «гуманитарку» на последней модели Майбах в Монте-Карло.
Об этом сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач.
«12:09 на КПП Тисобеч (венгерская сторона границы с Украиной) таможенники, говорят, обратили внимание на мужчину на новом майбахе, который оформлял такс фри на вещи на десятки тысяч долларов и сфотографировали на помнить. Сумки Луи Виттон и другие необходимые вещи для военных. Уже на украинской стороне на КПП Вилок, говорят таможенники, Александр Войтенко вещи не растаможивал, завез как свои», — рассказал Ткач.
Вчера таможенники из новостей узнали того самого «модника», утверждающего, что «ездил за гуманитарной помощью для батальона» и передали фото.
«Нужно еще проверить, был ли этот новый майбах не завезен во время нулевого растаможивания. (Здесь нужна помощь) Потому что что-то этот волонтер чем дальше тем патриотичнее», — отметил Ткач.
Читайте также: Утром вражеская ракета уничтожила склад «гуманитарки» в Харькове — ТереховКатегории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Александр Войтенко, гуманитарка, Красноградская РДА, Михаил Ткач, сын; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 13:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сын харьковского чиновника привез вместо «гуманитарки» сумки Луи Виттон".