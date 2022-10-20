Live
  • Четверг 20.10.2022
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.76
    • 🟢

Сын харьковского чиновника привез вместо «гуманитарки» сумки Луи Виттон

Общество 13:54   20.10.2022
Оксана Якушко
Сын харьковского чиновника привез вместо «гуманитарки» сумки Луи Виттон

Сын главы Красноградской РГА в Харьковской области Александр Войтенко засветился, когда ездил по «гуманитарку» на последней модели Майбах в Монте-Карло.

Об этом сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач.

«12:09 на КПП Тисобеч (венгерская сторона границы с Украиной) таможенники, говорят, обратили внимание на мужчину на новом майбахе, который оформлял такс фри на вещи на десятки тысяч долларов и сфотографировали на помнить. Сумки Луи Виттон и другие необходимые вещи для военных. Уже на украинской стороне на КПП Вилок, говорят таможенники, Александр Войтенко вещи не растаможивал, завез как свои», — рассказал Ткач.

Вчера таможенники из новостей узнали того самого «модника», утверждающего, что «ездил за гуманитарной помощью для батальона» и передали фото.

«Нужно еще проверить, был ли этот новый майбах не завезен во время нулевого растаможивания. (Здесь нужна помощь) Потому что что-то этот волонтер чем дальше тем патриотичнее», — отметил Ткач.

Читайте также: Утром вражеская ракета уничтожила склад «гуманитарки» в Харькове — Терехов

Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

18:52
Продуктовые наборы, собранные в Харькове, отправляют в освобожденные громады
22:10
40 тонн воды передала Полтава жителям деоккупированной Харьковщины
23:24
40 тонн «гуманитарки» доставили в село на Боровщине (фото)
21:06
В Харькове пока не будут выдавать «гуманитарку» на «Укрпочте» и «Новой почте»
21:29
Громады Купянского района получили «гуманитарку» — ОП (фото)

Вы читали новость: «Сын харьковского чиновника привез вместо «гуманитарки» сумки Луи Виттон»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 13:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сын харьковского чиновника привез вместо «гуманитарки» сумки Луи Виттон".