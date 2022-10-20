Сын харьковского чиновника привез вместо «гуманитарки» сумки Луи Виттон

Сын главы Красноградской РГА в Харьковской области Александр Войтенко засветился, когда ездил по «гуманитарку» на последней модели Майбах в Монте-Карло.

Об этом сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач.

«12:09 на КПП Тисобеч (венгерская сторона границы с Украиной) таможенники, говорят, обратили внимание на мужчину на новом майбахе, который оформлял такс фри на вещи на десятки тысяч долларов и сфотографировали на помнить. Сумки Луи Виттон и другие необходимые вещи для военных. Уже на украинской стороне на КПП Вилок, говорят таможенники, Александр Войтенко вещи не растаможивал, завез как свои», — рассказал Ткач.

Вчера таможенники из новостей узнали того самого «модника», утверждающего, что «ездил за гуманитарной помощью для батальона» и передали фото.

«Нужно еще проверить, был ли этот новый майбах не завезен во время нулевого растаможивания. (Здесь нужна помощь) Потому что что-то этот волонтер чем дальше тем патриотичнее», — отметил Ткач.