Син харківського посадовця привіз замість гуманітарки валізи Луі Віттон
Син голови Красноградської РДА у Харківській області Олександр Войтенко засвітився, коли їздив “гуманітаркою” на останній моделі Майбах у Монте-Карло.
Про це повідомив журналіст-розслідувач Михайло Ткач.
«12.09 на КПП Тисобеч (угорська сторона кордону з Україною) митники, кажуть, звернули увагу на чоловіка на новому майбаху, який оформлював такс фрі на речі на десятки тисяч доларів і сфотографували на пам‘ятать. Сумки Луі Віттон та інші конче необхідні речі для військових. Вже на українській стороні на КПП Вілок, кажуть митники, Олександр Войтенко речі не розмитнював, завіз як свої», – розповів Ткач.
Вчора митники з новин впізнали того самого «модника», який стверджує, що «їздив за гуманітарною допомогою для батальйону» і передали фото.
«Треба ще перевірити чи бува цей новий майбах не завезений під час нульового розмитнення. (Тут потрібна допомога) Бо щось цей волонтер чим далі тим патріотичніше», – зазначив Ткач.
Читайте також: Вранці ворожа ракета знищила склад «гуманітарки» у Харкові — ТереховКатегорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: Александр Войтенко, гуманитарка, Красноградская РДА, Михаил Ткач, сын; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 13:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Син харківського посадовця привіз замість гуманітарки валізи Луі Віттон".