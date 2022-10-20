Син харківського посадовця привіз замість гуманітарки валізи Луі Віттон

Син голови Красноградської РДА у Харківській області Олександр Войтенко засвітився, коли їздив “гуманітаркою” на останній моделі Майбах у Монте-Карло.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

«12.09 на КПП Тисобеч (угорська сторона кордону з Україною) митники, кажуть, звернули увагу на чоловіка на новому майбаху, який оформлював такс фрі на речі на десятки тисяч доларів і сфотографували на пам‘ятать. Сумки Луі Віттон та інші конче необхідні речі для військових. Вже на українській стороні на КПП Вілок, кажуть митники, Олександр Войтенко речі не розмитнював, завіз як свої», – розповів Ткач.

Вчора митники з новин впізнали того самого «модника», який стверджує, що «їздив за гуманітарною допомогою для батальйону» і передали фото.

«Треба ще перевірити чи бува цей новий майбах не завезений під час нульового розмитнення. (Тут потрібна допомога) Бо щось цей волонтер чим далі тим патріотичніше», – зазначив Ткач.