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Син харківського посадовця привіз замість гуманітарки валізи Луі Віттон

Події 13:54   20.10.2022
Оксана Якушко
Син харківського посадовця привіз замість гуманітарки валізи Луі Віттон

Син голови Красноградської РДА у Харківській області Олександр Войтенко засвітився, коли їздив “гуманітаркою” на останній моделі Майбах у Монте-Карло.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

«12.09 на КПП Тисобеч (угорська сторона кордону з Україною) митники, кажуть, звернули увагу на чоловіка на новому майбаху, який оформлював такс фрі на речі на десятки тисяч доларів і сфотографували на пам‘ятать. Сумки Луі Віттон та інші конче необхідні речі для військових.  Вже на українській стороні на КПП Вілок, кажуть митники, Олександр Войтенко речі не розмитнював, завіз як свої», – розповів Ткач.

Вчора митники з новин впізнали того самого «модника», який стверджує, що   «їздив за гуманітарною допомогою для батальйону» і передали фото.

«Треба ще перевірити чи бува цей новий майбах не завезений під час нульового розмитнення. (Тут потрібна допомога) Бо щось цей волонтер чим далі тим патріотичніше», – зазначив Ткач.

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Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 13:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Син харківського посадовця привіз замість гуманітарки валізи Луі Віттон".