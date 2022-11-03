Прокурори повідомили про сімох поранених під час обстрілу Вовчанська

Поранення під час обстрілу 2 листопада отримали п’ятеро жінок та двоє чоловіків, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Одразу після обстрілу оперативна інформація була іншою – тоді в ХОВА повідомили про п’ятьох постраждалих. Стан постраждалих медики оцінювали як “середній”.

“Військові ЗС РФ щодня обстрілюють з мінометів та артилерії мирне населення та цивільну інфраструктуру Вовчанська. Вранці 2 листопада окупанти обстріляли місто з артилерії калібру 152 мм. Поранення отримали п’ятеро жінок і двоє чоловіків. Пошкоджено низку житлових будинків місцевих жителів”, – відзначили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури за фактом обстрілу Вовчанська розпочали досудове розслідування – за порушення законів та звичаїв війни.