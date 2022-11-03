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Прокурори повідомили про сімох поранених під час обстрілу Вовчанська

Події 10:35   03.11.2022
Оксана Горун
Прокурори повідомили про сімох поранених під час обстрілу Вовчанська

Поранення під час обстрілу 2 листопада отримали п’ятеро жінок та двоє чоловіків, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Одразу після обстрілу оперативна інформація була іншою – тоді в ХОВА повідомили про п’ятьох постраждалих. Стан постраждалих медики оцінювали як “середній”.

“Військові ЗС РФ щодня обстрілюють з мінометів та артилерії мирне населення та цивільну інфраструктуру Вовчанська. Вранці 2 листопада окупанти обстріляли місто з артилерії калібру 152 мм. Поранення отримали п’ятеро жінок і двоє чоловіків. Пошкоджено низку житлових будинків місцевих жителів”, – відзначили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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    • За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури за фактом обстрілу Вовчанська розпочали досудове розслідування – за порушення законів та звичаїв війни.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 10:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поранення під час обстрілу 2 листопада отримали п’ятеро жінок та двоє чоловіків, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури".