Прокурори повідомили про сімох поранених під час обстрілу Вовчанська
Поранення під час обстрілу 2 листопада отримали п’ятеро жінок та двоє чоловіків, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Одразу після обстрілу оперативна інформація була іншою – тоді в ХОВА повідомили про п’ятьох постраждалих. Стан постраждалих медики оцінювали як “середній”.
“Військові ЗС РФ щодня обстрілюють з мінометів та артилерії мирне населення та цивільну інфраструктуру Вовчанська. Вранці 2 листопада окупанти обстріляли місто з артилерії калібру 152 мм. Поранення отримали п’ятеро жінок і двоє чоловіків. Пошкоджено низку житлових будинків місцевих жителів”, – відзначили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
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За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури за фактом обстрілу Вовчанська розпочали досудове розслідування – за порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 10:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поранення під час обстрілу 2 листопада отримали п’ятеро жінок та двоє чоловіків, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури".