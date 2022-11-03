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Прокуроры сообщили о семерых раненных во время обстрела Волчанска

Происшествия 10:35   03.11.2022
Оксана Горун
Прокуроры сообщили о семерых раненных во время обстрела Волчанска

Ранения из-за обстрела 2 ноября получили пятеро женщин и двое мужчин, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Сразу после обстрела оперативная информация была иной — тогда в ХОВА сообщили о пятерых пострадавших. Состояние пострадавших медики оценивали как «среднее».

«Военные ВС РФ ежедневно обстреливают из минометов и артиллерии мирное население и гражданскую инфраструктуру Волчанска. Утром 2 ноября оккупанты обстреляли город из артиллерии калибра 152 мм. Ранения получили пятеро женщин и двое мужчин. Поврежден ряд жилых домов местных жителей», — отметили в прокуратуре.

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    • При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры по факту обстрела Волчанска начали досудебное расследование — за нарушение законов и обычаев войны.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 10:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранения из-за обстрела 2 ноября получили пятеро женщин и двое мужчин, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".