Прокуроры сообщили о семерых раненных во время обстрела Волчанска

Ранения из-за обстрела 2 ноября получили пятеро женщин и двое мужчин, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Сразу после обстрела оперативная информация была иной — тогда в ХОВА сообщили о пятерых пострадавших. Состояние пострадавших медики оценивали как «среднее».

«Военные ВС РФ ежедневно обстреливают из минометов и артиллерии мирное население и гражданскую инфраструктуру Волчанска. Утром 2 ноября оккупанты обстреляли город из артиллерии калибра 152 мм. Ранения получили пятеро женщин и двое мужчин. Поврежден ряд жилых домов местных жителей», — отметили в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры по факту обстрела Волчанска начали досудебное расследование — за нарушение законов и обычаев войны.