Прокуроры сообщили о семерых раненных во время обстрела Волчанска
Ранения из-за обстрела 2 ноября получили пятеро женщин и двое мужчин, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Сразу после обстрела оперативная информация была иной — тогда в ХОВА сообщили о пятерых пострадавших. Состояние пострадавших медики оценивали как «среднее».
«Военные ВС РФ ежедневно обстреливают из минометов и артиллерии мирное население и гражданскую инфраструктуру Волчанска. Утром 2 ноября оккупанты обстреляли город из артиллерии калибра 152 мм. Ранения получили пятеро женщин и двое мужчин. Поврежден ряд жилых домов местных жителей», — отметили в прокуратуре.
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При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры по факту обстрела Волчанска начали досудебное расследование — за нарушение законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 10:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранения из-за обстрела 2 ноября получили пятеро женщин и двое мужчин, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".