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Мобільна лабораторія в Ізюмі: ДНК для ідентифікації загиблих здали 32 людини

Події 23:50   04.11.2022
Олена Нагорна
Мобільна лабораторія в Ізюмі: ДНК для ідентифікації загиблих здали 32 людини

У місті Ізюм Харківської області за два дні роботи мобільної лабораторії, переданої урядом Франції, відібрали ДНК-матеріали у 32 осіб, чиї родичі зникли безвісти або поховані на території району.

І 2-го, і 4-го листопада біологічні матеріали здали 16 осіб, повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

“Оскільки зараз триває процес ідентифікації, з 450 тіл ми маємо анкетні дані більшості осіб, але близько 200 тіл зараз не ідентифіковані згідно процедури ексгумації, тобто не співставлено дані з родичами, після чого ми б мали юридичний факт того, що особа, яка похована в цій могилі, вона є саме тією особою. Зараз у нас є журнал, який використовувався в Ізюмі, вівся особами, які здійснювали поховання. Але ця інформація є неточною, оскільки ми вже мали ситуацію, коли в могилі мала бути жінка, а там був чоловік, повинна була бути одна людина, а було поховано дві, три людини”, – пояснив Чубенко.

Нагадаємо, що про завершення ексгумації на місці масового поховання у лісі під Ізюмом повідомили 24 вересня. За даними облуправління Нацполіції, загалом було виявлено 447 тіл.

“Загалом у нас до початку роботи цієї мобільної лабораторії близько 80 людей надало ДНК-матеріали… За попередніми даними розуміємо, що ще близько 50-70 людей бажають здати такі матеріали для встановлення рідства, ми працюємо в цьому напрямку”, – додав Чубенко.

Інструкція для самостійного відбору біологічних зразків для встановлення ДНК-профілю – за посиланням.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 23:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Ізюм Харківської області за два дні роботи мобільної лабораторії, переданої урядом Франції, відібрали ДНК-матеріали у 32 осіб, чиї родичі зникли безвісти або поховані на території району.".