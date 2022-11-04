Мобильная лаборатория в Изюме: ДНК для идентификации тел сдали 32 человека

В городе Изюм Харьковской области за два дня работы мобильной лаборатории, переданной правительством Франции, отобрали ДНК-материалы у 32 человек, чьи родственники пропали без вести или похоронены на территории района.

И 2-го, и 4-го ноября биологические материалы сдали 16 человек, сообщил спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Поскольку сейчас идет процесс идентификации, из 450 тел мы имеем анкетные данные большинства лиц, но около 200 тел сейчас не идентифицированы согласно процедуре эксгумации, то есть не сопоставлены данные с родственниками, после чего мы бы имели юридический факт того, что лицо, которое похоронено в этой могиле, является именно тем лицом. У нас есть журнал, который использовался в Изюме, велся лицами, которые осуществляли захоронения. Но эта информация является неточной, поскольку мы уже имели ситуацию, когда в могиле должна была быть женщина, а был мужчина, должен был быть один человек, а было похоронено два, три человека», — пояснил Чубенко.

Напомним, что о завершении эксгумации на месте массового захоронения в лесу под Изюмом сообщили 24 сентября. По данным облуправления Нацполиции, всего было обнаружено 447 тел.

«У нас до начала работы этой мобильной лаборатории около 80 человек предоставило ДНК-материалы… По предварительным данным понимаем, что еще около 50-70 человек желают сдать такие материалы для установления родства, мы работаем в этом направлении», — добавил Чубенко.

Инструкция для самостоятельного отбора биологических образцов для установления ДНК-профиля — по ссылке.