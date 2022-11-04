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Понад десять населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб

Події 18:33   04.11.2022
Олена Нагорна
Понад десять населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб

Понад десять населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ із різного озброєння протягом доби.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог гатив із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Амбарне, Бологівка, Стельмахівка, Вовчанські Хутори, Глибоке, Дворічна, Зелене, Гатище та Чугунівка, а на Куп’янському – з артилерії в районі Новоєгорівки.

Також протягом доби окупанти завдали по Україні три ракетні та п’ять авіаційних ударів, здійснили два обстріли з РСЗВ, внаслідок чого постраждали населені пункти Львівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, пише Генштаб.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 18:33;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад десять населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ із різного озброєння протягом доби.".