Понад десять населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб
Понад десять населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ із різного озброєння протягом доби.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку ворог гатив із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Амбарне, Бологівка, Стельмахівка, Вовчанські Хутори, Глибоке, Дворічна, Зелене, Гатище та Чугунівка, а на Куп’янському – з артилерії в районі Новоєгорівки.
Також протягом доби окупанти завдали по Україні три ракетні та п’ять авіаційних ударів, здійснили два обстріли з РСЗВ, внаслідок чого постраждали населені пункти Львівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, пише Генштаб.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 18:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад десять населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ із різного озброєння протягом доби.".