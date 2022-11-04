Больше десяти населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб

Более десяти населенных пунктов обстреляла армия РФ из различного вооружения в Харьковской области в течение суток.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг бил из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Амбарное, Бологовка, Стельмаховка, Волчанские Хутора, Глубокое, Двуречная, Зеленое, Гатище и Чугуновка, а на Купянском — из артиллерии в районе Новоегоровки.

Также в течение суток оккупанты нанесли по Украине три ракетных и пять авиационных ударов, совершили два обстрела из РСЗО, в результате чего пострадали населенные пункты Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, пишет Генштаб.