Больше десяти населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб
Более десяти населенных пунктов обстреляла армия РФ из различного вооружения в Харьковской области в течение суток.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении враг бил из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Амбарное, Бологовка, Стельмаховка, Волчанские Хутора, Глубокое, Двуречная, Зеленое, Гатище и Чугуновка, а на Купянском — из артиллерии в районе Новоегоровки.
Также в течение суток оккупанты нанесли по Украине три ракетных и пять авиационных ударов, совершили два обстрела из РСЗО, в результате чего пострадали населенные пункты Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, пишет Генштаб.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 18:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более десяти населенных пунктов обстреляла армия РФ из различного вооружения в Харьковской области в течение суток.".