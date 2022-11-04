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Співробітницю податкової з Куп’янська затримали за роботу на ворога

Події 11:24   04.11.2022
Олексій Наумов
Співробітницю податкової з Куп’янська затримали за роботу на ворога

Зрадниця після окупації Куп’янська обійняла посаду в так званій “військово-цивільній адміністрації” та вмовляла колег наслідувати її приклад.

Колишня співробітниця податкової з Куп’янська в “русском мире” стала “в.о. старшого спеціаліста торговельно-промислового відділу Куп’янської військово-цивільної адміністрації”.

“Поплічниця ворогів вела документообіг, передавала наявні в неї дані платників податків на території Куп’янського району Харківської області представникам окупаційних військ і забезпечила видачу патентів на здійснення певних видів підприємницької діяльності та стягнення за це російських рублів, які надходили до фінансових фондів незаконної адміністрації”, – повідомили про діяльність жінки в  пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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    • Крім того, колись старша держінспекторка Куп’янської податкової ще й агітувала своїх колег приєднатися до неї у роботі на “нове керівництво”. Діяльність жінки слідчі кваліфікували як держзраду. Зрадницю затримали, зараз прокурори звернулися до суду, щоб той визначив їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 11:24;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зрадниця після окупації Куп’янська обійняла посаду в так званій “військово-цивільній адміністрації” та вмовляла колег наслідувати її приклад".