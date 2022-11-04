Сотрудницу налоговой из Купянска задержали за работу на врага
Предательница после оккупации Купянска заняла должность в так называемой «военно-гражданской администрации» и уговаривала коллег последовать ее примеру.
Бывшая сотрудница налоговой в Купянске в «русском мире» стала «и.о. старшего специалиста торгово-промышленного отдела Купянской военно-гражданской администрации».
«Подельница врагов вела документооборот, передавала имеющиеся у нее данные налогоплательщиков на территории Купянского района Харьковской области представителям оккупационных войск и обеспечила выдачу патентов на осуществление определенных видов предпринимательской деятельности и взыскание за это российских рублей, поступавших в финансовые фонды незаконной администрации», — сообщили подробности прокуроры.
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Кроме того, некогда старший госинспектор Купянской налоговой еще и агитировала своих коллег присоединиться к ней в работе на «новое руководство». Деятельность женщины следователи квалифицировали как госизмену. Предательницу задержали, сейчас прокуроры обратились в суд, чтобы тот определил ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 11:24;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предательница после оккупации Купянска заняла должность в так называемой «военно-гражданской администрации» и уговаривала коллег последовать ее примеру".