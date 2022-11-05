Ворог обстрілює Харківщину: за добу під ударом було понад 10 населених пунктів

Генштаб ЗСУ повідомив про те, що Харківщину минулої доби тероризували практично з усіх видів зброї.

Так, Харківщина згадана в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ як регіон, по якому ворог завдав ударів ракетами, авіацією та РСЗВ. Подібних ударів загалом територією України завдали: 6 – ракетами, 21 – авіаційний та 60 – з реактивних систем залпового вогню.

Крім того, обстріли Хаківської області росіяни вели з артилерії, мінометів та танків.

“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Золочів, Глибоке, Стариця та Огірцеве”, – повідомили у зведенні ГШ.

На Куп’янському напрямку по селах та селищах стріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Під ударом були райони населених пунктів Дворічна, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Вишневе та Новоєгорівка.

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Нагадаємо, у ніч із 3 на 4 листопада гучні вибухи чули у Чугуєві. Як виявилось, росіяни обстріляли ракетами С-300 елеватори та поля в районі нещодавно деокупованого смт Шевченкове.