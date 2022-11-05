Ворог обстрілює Харківщину: за добу під ударом було понад 10 населених пунктів
Генштаб ЗСУ повідомив про те, що Харківщину минулої доби тероризували практично з усіх видів зброї.
Так, Харківщина згадана в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ як регіон, по якому ворог завдав ударів ракетами, авіацією та РСЗВ. Подібних ударів загалом територією України завдали: 6 – ракетами, 21 – авіаційний та 60 – з реактивних систем залпового вогню.
Крім того, обстріли Хаківської області росіяни вели з артилерії, мінометів та танків.
“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Золочів, Глибоке, Стариця та Огірцеве”, – повідомили у зведенні ГШ.
На Куп’янському напрямку по селах та селищах стріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Під ударом були райони населених пунктів Дворічна, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Вишневе та Новоєгорівка.
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Нагадаємо, у ніч із 3 на 4 листопада гучні вибухи чули у Чугуєві. Як виявилось, росіяни обстріляли ракетами С-300 елеватори та поля в районі нещодавно деокупованого смт Шевченкове.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 07:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про те, що Харківщину минулої доби тероризували практично з усіх видів зброї".