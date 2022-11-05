Враг обстреливает Харьковщину: за сутки под ударом были более 10 пунктов

Генштаб ВСУ сообщил о том, что по Харьковской области за минувшие сутки били практически изо всех видов оружия.

Так, Харьковщина упомянута в утренней сводке Генштаба ВСУ как регион, по которому враг наносил удары ракетами, авиацией и РСЗО. Подобных ударов в целом по территории Украины нанесли: 6 — ракетами, 21 — авиационный и 60 — из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, обстрелы Хаьковской области россияне вели из артиллерии, минометов и танков.

«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Золочев, Глубокое, Старица и Огурцово», — сообщили в сводке ГШ.

На Купянском направлении по селам и поселкам стреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Под ударом были районы населенных пунктов Двуречная, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое и Новоегоровка.

Напомним, в ночь с 3 на 4 новября громкие взрывы слышали в Чугуеве. Как оказалось, россияне обстреляли ракетами С-300 элеваторы и поля в районе недавно деоккупированного пгт Шевченково.