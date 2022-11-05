Live
  • Суббота 05.11.2022
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Враг обстреливает Харьковщину: за сутки под ударом были более 10 пунктов

Происшествия 07:18   05.11.2022
Оксана Горун
Враг обстреливает Харьковщину: за сутки под ударом были более 10 пунктов

Генштаб ВСУ сообщил о том, что по Харьковской области за минувшие сутки били практически изо всех видов оружия.

Так, Харьковщина упомянута в утренней сводке Генштаба ВСУ как регион, по которому враг наносил удары ракетами, авиацией и РСЗО. Подобных ударов в целом по территории Украины нанесли: 6 — ракетами, 21 — авиационный и 60 — из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, обстрелы Хаьковской области россияне вели из артиллерии, минометов и танков.

«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Золочев, Глубокое, Старица и Огурцово», — сообщили в сводке ГШ.

На Купянском направлении по селам и поселкам стреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Под ударом были районы населенных пунктов Двуречная, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое и Новоегоровка.

  • Читайте также: Семь населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

    • Напомним, в ночь с 3 на 4 новября громкие взрывы слышали в Чугуеве. Как оказалось, россияне обстреляли ракетами С-300 элеваторы и поля в районе недавно деоккупированного пгт Шевченково.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    18:33
    Больше десяти населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб
    08:09
    За сутки на Харьковщине произошли два пожара из-за обстрелов — ГСЧС
    07:16
    Армия РФ обстреляла до 10 населенных пунктов на Харьковщине — сводка Генштаба
    19:03
    Вражеский беспилотник приземлили на Харьковщине при помощи антидронового ружья
    18:28
    Армия РФ обстреляла приграничье Харьковщины с ударного беспилотника — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Враг обстреливает Харьковщину: за сутки под ударом были более 10 пунктов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 07:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о том, что по Харьковской области за минувшие сутки били практически изо всех видов оружия".