Терехов прокоментував ранкову зупинку метро в Харкові

Наразі весь транспорт у Харкові працює та курсує за розкладом, повідомив мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону.

“Вранці відбулася просадка електроенергії, що спричинило зупинку метрополітену . Десь 30 хвилин ми чекали, потім ситуація виправилася. І у штатному режимі почав ходити метрополітен… Зараз усе працює у штатному режимі. Комунальні підприємства працюють у штатному режимі. Є електропостачання”, – розповів він.

Терехов нагадав, що у Харкові готують пункти обігріву, які будуть забезпечені електроенергією за рахунок генераторів та в яких людям готуватимуть їжу.

“Також працюватимуть печі, які ми робимо самостійно на наших комунальних підприємствах. Це будуть дров’яні печі, які обігріватимуть наші пункти обігріву”, – додав мер.