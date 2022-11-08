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Терехов прокоментував ранкову зупинку метро в Харкові

Суспільство 20:28   08.11.2022
Олена Нагорна
Терехов прокоментував ранкову зупинку метро в Харкові

Наразі весь транспорт у Харкові працює та курсує за розкладом, повідомив мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону.

“Вранці відбулася просадка електроенергії, що спричинило зупинку метрополітену . Десь 30 хвилин ми чекали, потім ситуація виправилася. І у штатному режимі почав ходити метрополітен… Зараз усе працює у штатному режимі. Комунальні підприємства працюють у штатному режимі. Є електропостачання”, – розповів він.

Терехов нагадав, що у Харкові готують пункти обігріву, які будуть забезпечені електроенергією за рахунок генераторів та в яких людям готуватимуть їжу.

“Також працюватимуть печі, які ми робимо самостійно на наших комунальних підприємствах. Це будуть дров’яні печі, які обігріватимуть наші пункти обігріву”, – додав мер.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 20:28;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі весь транспорт у Харкові працює та курсує за розкладом, повідомив мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону.".