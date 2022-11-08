Терехов прокомментировал утреннюю остановку метро в Харькове

Сейчас весь транспорт в Харькове работает и курсирует по расписанию, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

«Утром произошла просадка электроэнергии, что повлекло остановку метрополитена. Где-то 30 минут мы ждали, потом ситуация исправилась. И в штатном режиме начал ходить метрополитен... Сейчас все работает в штатном режиме. Коммунальные предприятия работают в штатном режиме. Есть электроснабжение», — рассказал он.

Терехов напомнил, что в Харькове готовят пункты обогрева, которые будут обеспечены электроэнергией за счет генераторов и в которых людям будут готовить еду.

«Также будут работать печи, которые мы делаем самостоятельно на наших коммунальных предприятиях. Это будут дровяные печи, которые будут обогревать наши пункты обогрева», — добавил мэр.