Терехов прокомментировал утреннюю остановку метро в Харькове
Сейчас весь транспорт в Харькове работает и курсирует по расписанию, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.
«Утром произошла просадка электроэнергии, что повлекло остановку метрополитена. Где-то 30 минут мы ждали, потом ситуация исправилась. И в штатном режиме начал ходить метрополитен... Сейчас все работает в штатном режиме. Коммунальные предприятия работают в штатном режиме. Есть электроснабжение», — рассказал он.
Терехов напомнил, что в Харькове готовят пункты обогрева, которые будут обеспечены электроэнергией за счет генераторов и в которых людям будут готовить еду.
«Также будут работать печи, которые мы делаем самостоятельно на наших коммунальных предприятиях. Это будут дровяные печи, которые будут обогревать наши пункты обогрева», — добавил мэр.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Терехов прокомментировал утреннюю остановку метро в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 20:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас весь транспорт в Харькове работает и курсирует по расписанию, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.".