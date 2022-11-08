В Харькове остановилось метро
Движение поездов в метро временно приостановили, сообщили в КП «Харьковский метрополитен».
«Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!» — сказано в сообщении метрополитена.
О причинах остановки в метрополитене не сообщили, но в последнее время она одна и та же — проблемы с электроснабжением после российских обстрелов критической инфраструктуры. Позже спикер КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер подтвердил, что остановка — из-за проблем с энергоснабжением.
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Отметим, что 8 ноября энергетики не планировали проводить на Харьковщине аварийные отключения света, ограничившись лишь графиками почасовых отключений.
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 09:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение поездов в метро временно приостановили, сообщили в КП «Харьковский метрополитен»".