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В Харькове остановилось метро

Общество 09:37   08.11.2022
Оксана Горун
В Харькове остановилось метро

Движение поездов в метро временно приостановили, сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

«Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!» — сказано в сообщении метрополитена.

О причинах остановки в метрополитене не сообщили, но в последнее время она одна и та же — проблемы с электроснабжением после российских обстрелов критической инфраструктуры. Позже спикер КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер подтвердил, что остановка — из-за проблем с энергоснабжением.

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    • Отметим, что 8 ноября энергетики не планировали проводить на Харьковщине аварийные отключения света, ограничившись лишь графиками почасовых отключений.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 09:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение поездов в метро временно приостановили, сообщили в КП «Харьковский метрополитен»".