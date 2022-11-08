У Харкові зупинилося метро
Рух потягів у метро тимчасово припинили, повідомили в КП “Харківський метрополітен”.
“Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” – сказано в повідомленні метрополітену.
Про причину зупинки в метрополітені не повідомили, але останнім часом вона та сама – проблеми з електропостачанням після російських обстрілів критичної інфраструктури. Пізніше речник КП “Харківський метрополітен” Олексій Бітнер підтвердив, що зупинка – через проблеми з енергопостачанням.
Читайте також: У Харкові зупинилося метро
Зазначимо, що 8 листопада енергетики не планували проводити на Харківщині аварійні відключення світла, обмежившись лише графіками погодинних відключень.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові зупинилося метро»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 09:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух потягів у метро тимчасово припинили, повідомили в КП “Харківський метрополітен”".