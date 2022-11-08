У Харкові зупинилося метро

Рух потягів у метро тимчасово припинили, повідомили в КП “Харківський метрополітен”.

“Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” – сказано в повідомленні метрополітену.

Про причину зупинки в метрополітені не повідомили, але останнім часом вона та сама – проблеми з електропостачанням після російських обстрілів критичної інфраструктури. Пізніше речник КП “Харківський метрополітен” Олексій Бітнер підтвердив, що зупинка – через проблеми з енергопостачанням.

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Зазначимо, що 8 листопада енергетики не планували проводити на Харківщині аварійні відключення світла, обмежившись лише графіками погодинних відключень.