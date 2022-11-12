На Харківщині продовжують збирати “врожай” російських підручників (фото)
Чергову партію підручників, завезених окупантами, вилучили у школі у Борівській громаді.
“Під час стабілізаційних заходів працівники Ізюмського районного управління поліції в Богуславській загальноосвітній школі смт Борова виявили майже 600 підручників для школярів виробництва РФ”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Підручники країни-окупанта будуть використовувати як речові докази у кримінальних справах проти колабораціоністів, пояснюють у поліції.
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Зазначимо, що на Харківщині постійно виявляють усе нових і нових колаборантів зі сфери освіти. Заради сумнівної “кар’єри” чи з ідейних міркувань вчителі та чиновники від освіти погоджувалися працювати на окупантів та впроваджувати російські програми в українських школах. Дехто навіть встиг з’їздити на “курси підвищення кваліфікації” до так званих “ЛНР” та “ДНР”. Так, нещодавно затримали колаборантку – директорку ліцею у Великому Бурлуку. Жінка заявила співробітникам, що новий навчальний рік розпочнеться російською мовою та за підручниками з РФ. Але він почався з контрнаступу ЗСУ та звільнення Бурлука.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 14:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергову партію підручників, завезених окупантами, вилучили у школі у Борівській громаді".