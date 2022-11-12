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На Харьковщине продолжают собирать «урожай» российских учебников (фото)

Общество 14:57   12.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщине продолжают собирать «урожай» российских учебников (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

Очередную партию учебников, завезенных оккупантами, изъяли в школе в Боровской громаде.

«В ходе стабилизационных мероприятий работники Изюмского районного управления полиции в Богуславской общеобразовательной школе пгт Борова обнаружили почти 600 учебников для школьников производства России», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Учебники из РФ в школе на Харьковщине изъяла полиция 2
Фото: ГУ НП в Харьковской области

Учебники страны-оккупанта будут использовать в качестве вещдоков в уголовных делах против коллаборационистов, поясняют в полиции.

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    • Отметим, что на Харьковщине постоянно выявляют все новых и новых коллаборантов из сферы образования. Ради сомнительной «карьеры» или из идейных соображений учителя и чиновники от образования соглашались работать на оккупантов и внедрять российские программы в украинских школах. Некоторые даже успели съездить на «курсы повышения квалификации» в так называемые «ЛНР» и «ДНР».  Так, недавно задержали коллаборантку — директора лицея в Великом Бурлуке. Женщина заявила сотрудникам, что новый учебный год начнется на русском языке и по учебникам из РФ. Но он начался с контрнаступления ВСУ и освобождения Бурлука.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 14:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередную партию учебников, завезенных оккупантами, изъяли в школе в Боровской громаде".