На Харьковщине продолжают собирать «урожай» российских учебников (фото)
Очередную партию учебников, завезенных оккупантами, изъяли в школе в Боровской громаде.
«В ходе стабилизационных мероприятий работники Изюмского районного управления полиции в Богуславской общеобразовательной школе пгт Борова обнаружили почти 600 учебников для школьников производства России», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Учебники страны-оккупанта будут использовать в качестве вещдоков в уголовных делах против коллаборационистов, поясняют в полиции.
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Отметим, что на Харьковщине постоянно выявляют все новых и новых коллаборантов из сферы образования. Ради сомнительной «карьеры» или из идейных соображений учителя и чиновники от образования соглашались работать на оккупантов и внедрять российские программы в украинских школах. Некоторые даже успели съездить на «курсы повышения квалификации» в так называемые «ЛНР» и «ДНР». Так, недавно задержали коллаборантку — директора лицея в Великом Бурлуке. Женщина заявила сотрудникам, что новый учебный год начнется на русском языке и по учебникам из РФ. Но он начался с контрнаступления ВСУ и освобождения Бурлука.
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 14:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередную партию учебников, завезенных оккупантами, изъяли в школе в Боровской громаде".