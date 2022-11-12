На Харьковщине продолжают собирать «урожай» российских учебников (фото)

Очередную партию учебников, завезенных оккупантами, изъяли в школе в Боровской громаде.

«В ходе стабилизационных мероприятий работники Изюмского районного управления полиции в Богуславской общеобразовательной школе пгт Борова обнаружили почти 600 учебников для школьников производства России», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Учебники страны-оккупанта будут использовать в качестве вещдоков в уголовных делах против коллаборационистов, поясняют в полиции.

Отметим, что на Харьковщине постоянно выявляют все новых и новых коллаборантов из сферы образования. Ради сомнительной «карьеры» или из идейных соображений учителя и чиновники от образования соглашались работать на оккупантов и внедрять российские программы в украинских школах. Некоторые даже успели съездить на «курсы повышения квалификации» в так называемые «ЛНР» и «ДНР». Так, недавно задержали коллаборантку — директора лицея в Великом Бурлуке. Женщина заявила сотрудникам, что новый учебный год начнется на русском языке и по учебникам из РФ. Но он начался с контрнаступления ВСУ и освобождения Бурлука.