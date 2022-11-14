Про стан підлітків, які підірвалися на Північній Салтівці, розповіли в ХОВА

Стан підлітків, які підірвалися на ворожих снарядах на Північній Салтівці у Харкові 11 листопада, – стабілізувався.

Про це повідомили журналістам у пресслужбі Харківської ОВА.

“Дітки перебувають в реанімації. Після оперативного втручання стан середньої тяжкості, дихають самостійно. Перебувають під цілодобовим наглядом медиків та отримують всю необхідну допомогу”, – розповіли у пресслужбі.

Як раніше повідомляв начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, 12-річний Ярослав і 15-річний Сергій підірвалися на ворожих снарядах від РСЗВ “Смерч” і “Ураган” на вулиці Бучми. Хлопців із пораненнями грудної клітини та ніг ушпиталили у вкрай тяжкому стані.

У зв’язку з подією мер Харкова Ігор Терехов записав відеозвернення, в якому закликав містян утриматися від прогулянок у лісопосадках, а також контролювати, де проводять час їхні діти.