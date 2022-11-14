О состоянии подростков, подорвавшихся на Северной Салтовке, рассказали в ХОВА
Состояние подростков, которые подорвались на вражеских снарядах на Северной Салтовке в Харькове 11 ноября, — стабилизировалось.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Харьковской ОВА.
«Детки находятся в реанимации. После оперативного вмешательства состояние средней тяжести, дышат самостоятельно. Находятся под круглосуточным наблюдением медиков и получают всю необходимую помощь», — рассказали в пресс-службе.
Как ранее сообщал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, 12-летний Ярослав и 15-летний Сергей подорвались на неразорвавшихся снарядах от РСЗО «Смерч» и «Ураган» на улице Бучмы. Ребят с ранениями грудной клетки и ног госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
В связи с происшествием мэр Харькова Игорь Терехов записал видеобращение, в котором призвал горожан воздержаться от прогулок в лесопосадках, а также контролировать, где проводят время их дети.
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 17:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Состояние подростков, которые подорвались на вражеских снарядах на Северной Салтовке в Харькове 11 ноября, — стабилизировалось.".