Щонайменше 11 населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб

Протягом доби російські загарбники продовжили обстрілювати Харківську область із артилерії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Білий Колодязь, Бочкове, Мала Вовча та Комісарове, а на Куп’янському – гатили по району села Кислівка.