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Щонайменше 11 населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб

Події 18:49   16.11.2022
Олена Нагорна
Щонайменше 11 населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб

Протягом доби російські загарбники продовжили обстрілювати Харківську область із артилерії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Білий Колодязь, Бочкове, Мала Вовча та Комісарове, а на Куп’янському – гатили по району села Кислівка.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 18:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби російські загарбники продовжили обстрілювати Харківську область із артилерії.".