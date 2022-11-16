Щонайменше 11 населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб
Протягом доби російські загарбники продовжили обстрілювати Харківську область із артилерії.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Білий Колодязь, Бочкове, Мала Вовча та Комісарове, а на Куп’янському – гатили по району села Кислівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 18:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби російські загарбники продовжили обстрілювати Харківську область із артилерії.".