По меньшей мере 11 населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб

В течение суток российские захватчики продолжили обстреливать Харьковскую область из артиллерии.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Оккупанты на Слобожанском направлении обстреляли районы населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Белый Колодец, Бочковое, Малая Волчья и Комиссарово, а на Купянском — били по району села Кисловка.