По меньшей мере 11 населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб
В течение суток российские захватчики продолжили обстреливать Харьковскую область из артиллерии.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
Оккупанты на Слобожанском направлении обстреляли районы населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Белый Колодец, Бочковое, Малая Волчья и Комиссарово, а на Купянском — били по району села Кисловка.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 18:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток российские захватчики продолжили обстреливать Харьковскую область из артиллерии.".