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Про стан 8 постраждалих від ракетних ударів по Харківщині розповіли в ОВА

Події 17:53   17.11.2022
Олена Нагорна
Про стан 8 постраждалих від ракетних ударів по Харківщині розповіли в ОВА

Усі вісім людей, які вранці 17 листопада постраждали внаслідок ворожих ракетних ударів по Ізюмському району, отримали легкі травми і не потребують ушпиталення.

“Три людини, які постраждали внаслідок першого влучення, – легкий стан, після обстеження пішли додому… Усі легкі, без подальшої госпіталізації”, – повідомили журналістам у пресслужбі Харківської ОВА.

Як раніше розповідали в облпрокуратурі, близько 9-ї ранку російська ракета влучила в об’єкт критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Постраждали четверо працівників підприємства. Коли правоохоронці оглядали місце події, загарбники завдали повторного удару – було поранено чотирьох поліцейських.

“Чотирьох поліцейських госпіталізували з легкими пораненнями кінцівок та голови – контузії. Стан усіх легкий, загрози життю немає”, – уточнили у пресслужбі.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 17:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі вісім людей, які вранці 17 листопада постраждали внаслідок ворожих ракетних ударів по Ізюмському району, отримали легкі травми і не потребують ушпиталення.".