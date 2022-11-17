Про стан 8 постраждалих від ракетних ударів по Харківщині розповіли в ОВА
Усі вісім людей, які вранці 17 листопада постраждали внаслідок ворожих ракетних ударів по Ізюмському району, отримали легкі травми і не потребують ушпиталення.
“Три людини, які постраждали внаслідок першого влучення, – легкий стан, після обстеження пішли додому… Усі легкі, без подальшої госпіталізації”, – повідомили журналістам у пресслужбі Харківської ОВА.
Як раніше розповідали в облпрокуратурі, близько 9-ї ранку російська ракета влучила в об’єкт критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Постраждали четверо працівників підприємства. Коли правоохоронці оглядали місце події, загарбники завдали повторного удару – було поранено чотирьох поліцейських.
“Чотирьох поліцейських госпіталізували з легкими пораненнями кінцівок та голови – контузії. Стан усіх легкий, загрози життю немає”, – уточнили у пресслужбі.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 17:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі вісім людей, які вранці 17 листопада постраждали внаслідок ворожих ракетних ударів по Ізюмському району, отримали легкі травми і не потребують ушпиталення.".